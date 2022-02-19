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لبنان | بهاء الحريري: رفيق الحريري أكبر من إرهابكم وحقدكم وتجريحكم المتعمّد

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كتبت أسماء لمنور في السبت 19 فبراير 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

بهاء الحريري

غرد رجل الأعمال بهاء الحريري، عبر حسابه على تويتر، قالاً:

“في تصرف وضيع وشائن تم نشر صورة من خلال التلاعب بخرائط “غوغل” لموقع ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري بالرمز له بعبارات سفيهة ودنيئة تدل على اخلاق واضعيها”.

وأضاف بهاء الحريري في تغريدة ثانية: “رفيق الحريري أكبر من إرهابكم وحقدكم وتجريحكم المتعمد لرجل قدم للبنان كل الخير وما قدمتم له بالمقابل إلا القتل والإرهاب المتمثل بقيادتكم وسلاحكم ومشروعكم.

ضريح والدي الشهيد رفيق الحريري سيبقى عنواناً للسيادة والحرية والاستقلال”.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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