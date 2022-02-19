لبنان | كميل شمعون: نحن مع كل السياديين ضد السياسة الايرانية في لبنان

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 فبراير 2022 01:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

اعتبر رئيس حزب الوطنيين الاحرار كميل شمعون ان التوريث السياسي والحزبي مثل توريث المهن، مؤكدا انه موجود في الحقل السياسي منذ اكثر من اربعين سنة، قائلا: انا من الناس الذين قاتلوا للحفاظ على الهوية اللبنانية. واشار الى ان هناك تواصل مع جميع افراد العائلة ومن بينهم ترايسي شمعون.

واعلن شمعون في حديث خاص لصوت بيروت انترناشونال عبر برنامج “مع ديانا” انه مرشح للانتخابات النيابية المقبلة على دائرة بعبدا عن المقعد الماروني. وعن نقل ترشيحه من دائرة الشوف الى بعبدا، قال ان الامور في الشوف لا تزال غامضة خصوصا بعد ان علّق تيار المستقبل ترشيحاته.

واكد ان حزب الوطنيين الاحرار سيتحالف مع كل من يشبهه اي السياديين ومن ضمنهم القوات اللبنانية وحزب التقدمي الاشتراكي وغيرهم، مشيرا الى اننا مع كل السياديين ضد السياسة الايرانية في لبنان، وكل من شارك في الفساد لن نتحالف معهم، معتبرا ان القوات اللبنانية غير مشاركة في الفساد. وفي سياق الحديث، لفت شمعون الى ان “الاحرار ثوار” ما قبل الثورة، حيث ان حزب الاحرار قدّم العديد من التضحيات وحافظ على الهوية اللبنانية الى حد اليوم.

واكد شمعون انه ضد وجود أي سلاح غير السلاح الشرعي للجيش اللبناني والقوى الامنية وهذه من مطالبنا ومطالب معظم الشعب اللبناني وسنواجه هذا الامر بطريقة سياسية وديبلوماسية مع حلفائنا ومع كل من يفكر مثلنا، وهذا هو العنوان الاساسي للمعركة الانتخابية، مؤكدا ان السلاح والحروب تدمر ولا تبني. واعتبر ان يوما ما سيسلم حزب الله سلاحه مثله مثل غيره.

وقال شمعون: نحن مصرون ان تحصل الانتخابات النيابية في موعدا كما وان المجتمع الدولي مصر على اجرائها، معتبرا ان هذه الانتخابات مفصلية من أجل مستقبل اولادنا. اذا حصل حدث أمني ممكن تأجيل الانتخابات ولكن لا يمكن ان تلغى لانها مطلب شعبي.

وتابع ان الاحزاب السيادية التي لا تريد الخضوع لايران او سوريا او اي منظومة خارجية تكمّل بعضها ولا يجب ان نكون أخصام واذا توحدنا يمكن ان ننجح وان نصل الى التغيير.

اما عن موضوع اعتكاف الرئيس سعد الحريري رأى شمعون ان قصة الحريري صعبة حيث انه استلم رئاسة الحكومة في وقت ان البلد كانت مزروعة بلألغام السياسية، لافتا الى ان لبنان تحكمه مافيا اي المنظومة الحاكمة بغطاء ما يسمى “المقاومة”. واضاف ان حزب الله هو سلاح “المافيا” اي كل المنظومة السياسية. واكد ان كل شخص مختلس اموال من المال العام هو مجرم.

وتابع ان موضوع الرئيس الحريري مرتبط بالدول العربية التي لم تعد تسنده، وبالتالي يمكن لأي طرف سني موجود على الساحة السياسية ان يكون البديل. ولفت الى ان صندوق الاقتراع اليوم هو صندوق المحاسبة وعلينا ان نحاسب كل من كان نائبا في السابق.

وعن مشروعه السياسي، قال شمعون ان مشروعه هو “اصلاح سياسي” وان يعيد الحق للمواطن اللبناني، ووتطبيق القانون ونحن مع استقلالية القضاء.

واكد ان حزب الاحرار منفتح على الجميع وكل من يشاركنا رأينا سياسيا، ونحن مع الاصلاح.

وختم شمعون انا جزء من الثورة، وعلى الثورة ان تخاف من المدسوسين الذين يسعون الى خرابها وتشويه صورتها.