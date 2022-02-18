لبنان | قرداحي مصرٌّ على موقفه: لم أقل إلّا الحق و حرب الیمن عبثیة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 18 - فبراير - 2022 8:04 مساءً

اعتبر وزير الإعلام اللبناني المستقيل جورج قرداحي، ان “استقالته حتى الآن لم تحدث أي تغيير”، مشيرا الى أنه أراد من استقالته أن تتغير العلاقات بما فيه مصلحة لبنان.

كلام قرداحي جاء في تصريحات مع وكالة تسنيم الإيرانية، حيث قال انه “أراد من استقالته أن تتغير العلاقات نحو الإيجابية بما فيه مصلحة لبنان”، و “سیعلم المسؤولون أنني لم أقل إلا الحق وأن حرب الیمن عبثیة”.

وفي تشرين الأول 2021، اندلعت أزمة دبلوماسية بين لبنان وبعض دول الخليج،على خلفية مقابلة تلفزيونية لقرداحي سجلت قبل توليه مهام منصبه، اعتبر فيها أن جماعة “أنصار الله” اليمنية “تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات”.

وما فاقم الأزمة أكثر، رفض الوزير السابق الاعتذار عن تصريحاته، التي أثارت عاصفة من الانتقادات في دول الخليج العربية.

واستدعت المملكة العربية السعودية في خضم الأزمة سفيرها لدى بيروت، وأمهلت السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها. قبل ان يعلن قرداحي استقالته من منصبه تمهيدا لإعادة العلاقات الى طبيعتها.