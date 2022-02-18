لبنان | الجيش يعلن إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع الدعم السويسري للادارة المتكاملة للحدود

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت قيادة الجيش عبر صفحتها على “فيسبوك”، أنه “تم اليوم إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع الدعم السويسري للادارة المتكاملة للحدود في لبنان الممول من الدولة السويسرية والذي سينفذه المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ICMPD في بيروت. حضر الاحتفال ممثل قائد الجيش وممثل مدير عام الأمن العام والسفيرة السويسرية لدى لبنان، اضافة الى ضباط من الجيش اللبناني والمديرية العامة للأمن العام وممثلين عن السفارة السويسرية وبعثة الإتحاد الأوروبي في لبنان ومنظمات دولية ومحلية”.