لبنان | عون: الانتخابات النيابية في موعدها

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

وقع رئيس الجمهورية ميشال عون ظهر اليوم، المرسوم الرقم 8813 تاريخ 18 شباط 2022، القاضي بإحالة مشروع قانون على مجلس النواب يرمي الى فتح اعتماد اضافي استثنائي في الموازنة العامة للعام 2022 في موازنة وزارة الداخلية والبلديات وفي موازنة وزارة الخارجية والمغتربين وذلك لتغطية نفقات الانتخابات النيابية المقررة في 15 ايار المقبل.

وتبلغ قيمته الاعتماد 320 مليار ليرة، 260 مليار ليرة منها لوزارة الداخلية والبلديات و60 مليار ليرة لوزارة الخارجية والمغتربين. وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته يوم الثلاثاء الماضي على فتح هذا الاعتماد لتأمين نفقات الانتخابات النيابية.

كذلك وقع الرئيس عون المرسوم الرقم 8814 تاريخ 18 شباط 2022 القاضي بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات بقيمة 35 مليار ليرة لتأمين نفقات اجراء الانتخابات النيابية المقبلة.

واعرب الرئيس عون عن امله في ان “يتم اقرار مشروع قانون فتح الاعتماد الاضافي الاستثنائي بقيمة 320 مليار ليرة لبنانية في اسرع وقت ممكن في مجلس النواب، حتى تتمكن وزارة الداخلية والبلديات من استكمال الاجراءات الضرورية لتأمين اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، علما ان مجلس النواب مدعو الى عقد جلسة تشريعية في بداية الاسبوع المقبل”.

وجدد الرئيس عون التأكيد ان “الانتخابات النيابية سوف تجري في موعدها في 15 أيار المقبل”، داعياً الى “عدم الاخذ بما يشاع عن وجود توجه لتأجيلها”.