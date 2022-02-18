لبنان | الأوضاع متوترة أمام منزل ميقاتي وسقوط جريح

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 فبراير 2022 01:23 مساءً - منذ 13 دقيقة

نظّمت جمعية “صرخة المودعين” مسيرة في بيروت، وصلت إلى أمام منزل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، حيث توتّرت الأوضاع ووقع إشكال بين المتظاهرين والقوى الأمنية المولجة حماية مقرّ ميقاتي، ما أدّى إلى سقوط جريح في صفوف المتظاهرين.

وكانت المسيرة قد انطلقت من وسط بيروت، وأقفلت الطريق أمام مبنى “النهار”، وبالقرب من البيال.

وخلال التظاهرة، وألقى رئيس “صرخة المودعين” علاء خورشيد كلمة طالب فيها “السلطة باسترجاع أموال المودعين التي نهبت”.

وأكّد “الاستمرار في الدفاع عن حقوقنا لأن القضاء لن ينظر إلى مطالبنا المحقّة”، معتبراً أن “المسؤولية تقع على الرؤساء الثلاثة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لأن رواتب الوزراء والنواب وجميع موظفي القطاع العام والمؤسسات العسكرية هي من أموال المودعين”.