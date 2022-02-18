لبنان | انخفاض بسيط لدولار السوق السوداء.. فكم بلغ؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 فبراير 2022 01:23 مساءً - منذ 3 ساعات

سجل دولار السوق السوداء انخفاضاً طفيفاً صباح اليوم الجمعة، إذ تراوح ما بين الـ20850 ليرة لبنانية للشراء و20800 ليرة لبنانية للبيع.

وأقرّت الحكومة سابقاً موازنة 2022 بعد جلسة عقدتها في القصر الجمهوري، للبت بالبنود العالقة لإحالتها على المجلس النيابي رغم كلّ الخلافات والاختلافات حول ما ورد في هذا المشروع من مواد وإجراءات تمس المواطنين.

وكانت وكالة التصنيف الدوليّة “موديز” قد أعلنت سابقاً أنّ ‏‏“قرار مصرف لبنان الأخير، القاضي ببيع الدولار الطازج ‏على سعر منصة صيرفة، لن يحقّق استقراراً طويل الأمد في ‏سعر الصرف، ولن يغيّر كثيراً في مستويات التضخّم، وذلك ‏في ظلّ غياب اتفّاق تمويل مع صندوق النقد الدولي مشروط ‏بإعادة هيكلة شاملة للدين”.‏

ووصف البنك الدولي أزمة لبنان بأنها واحدة من أسوأ أزمات ‏الكساد في تاريخ العالم. وجرى تجميد معظم أموال المودعين ‏بالدولار الأمريكي منذ أكتوبر تشرين الأول 2019، وخلال ‏هذه الفترة فقدت الليرة ما يزيد على 90 بالمئة من قيمتها.‏

في هذا المجال، لا يزال سعر الصرف الرسمي الذي يطبق ‏في المعاملات الحكومية وبينها التعريفات الجمركية نحو ‏‏1500 ليرة للدولار.‏