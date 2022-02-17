لبنان | رئيسة اتحاد لجان الأهل: القسط المدرسي يُستوفى فقط بالليرة اللبنانية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 17 - فبراير - 2022 7:19 مساءً

أكدت رئيسة اتحاد لجان الاهل واولياء الامور “لما الطويل” أن القسط المدرسي يُستوفى فقط بالليرة اللبنانية وما طلبته بعض المدارس بالفريش الدولار غير قانوني.

وفي مقابلة مع الـ lbc أشارت الطويل الى انه يحق للجنة الاهل ان توافق على نسبة 10 بالمئة من الزيادة على الاقساط بعد أن تدرس الموازنة، لافتة الى ان بعض المدارس ترفع القسط من دون العودة الى لجنة الاهل .

وإذ شدّدت على انه” يمكن للاهل ان يقدموا اعتراضا بشأن رقع القسط المدرسي بطريقة مخالفة ونحن بإمكاننا ان نساعدهم ويمكنهم ايضا اللجوء الى القضاء من دون تكاليف”. ذكرت الطويل ان الاهالي يستطيعون ان يوقعوا عريضة لحل لجنة الاهالي بسبب تقاعسها وعدم تحقيق مصالحهم اذا كانوا متحدين غير خائفين من الممارسات والضغوط من جانب المدارس.

وفي البرنامج نفسه أعلن رئيس مصلحة التعليم الخاص في لبنان أن وزارة التربية تلقت عدداً من الشكاوى المتعلقة بالاقساط المدرسية قائلا ان “العام الماضي أحلنا ٧٤ مدرسة منها ٣٤ مدرسة في جبل لبنان الى المجلس التحكيمي بسبب المخالفات الا ان القضاء لم يبت بأي قضية”.

من جهته، أشار الأمين العام للمدارس الكاثوليكية ​الأب يوسف نصر الى انه اذا ما تم الالتزام بآلية العمل بالقانون 515 هناك رقابة من قبل لجنة الاهل على سير العمل بالنسبة لموضوع الموازنة ويجب التعاون بين الادارة ولجنة الاهل لنصل الى موازنات دقيقة وشفافة