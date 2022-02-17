لبنان | الإعلام الاسرائيلي يتحدّث عن زيارة سريّة قام بها نصرالله الى ايران!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 فبراير 2022 07:16 مساءً - منذ 24 دقيقة

آخر تحديث: 17 - فبراير - 2022 6:54 مساءً

زعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، قام بزيارة سرية منذ حوالي ‏شهرين من موقعه الآمن والسري في بيروت إلى العاصمة الإيرانية طهران.‏

وادّعت “قناة 12” الإسرائيلية، أمس الأربعاء، أن نصر الله تعرض هناك لضغوط من مسؤولي إيران للرد عسكريا على إسرائيل، في حال هاجمت الأخيرة المنشآت النووية الإيرانية.

وتتوقع إيران عائدا على استثماراتها وفقا للتقرير، الذي وصف زيارته بأنها “غير عادية بالتأكيد”.

ولم يذكر التقرير الذي لم يستشهد بمصادر ما هي نتيجة اللقاء، أو ما اتفق عليه نصر الله مع الإيرانيين.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، صرح حسن نصر الله أن “حزب الله” لن يتدخل بالضرورة إذا قصفت إسرائيل المواقع النووية الإيرانية، لكنه أشار أيضا إلى أنه لا يعتقد أن إسرائيل جادة بشأن الهجوم.

وجاء التقرير عن حسن نصر الله لإيران وسط مفاوضات متعددة الجنسيات جارية في فيينا لإحياء اتفاق 2015، الذي رفع العقوبات عن إيران مقابل قيود على برنامجها النووي، من أجل منعها من الحصول على أسلحة نووية.

وكان نصر الله قد صرّح في مهرجان ذكرى “الشهداء القادة” الذي أقامه “حزب الله”، أمس الأربعاء، بأن “إسرائيل في حالة انحدار وعلى طريق الزوال والمسألة مسألة وقت ليس أكثر”، زاعما انه باتت لدى حزب الله القدرة على تحويل الصواريخ الموجودة لديه بالآلاف إلى صواريخ دقيقة.