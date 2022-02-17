لبنان | إليكم تفاصيل طقس الـ”ويك أند”

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الطقس
يسيطر على لبنان طقس مستقرّ اليوم الخميس وغدًا الجمعة، ليعود ويتقلّب يوم السبت ثمّ يستقرّ من جديد يوم الأحد.
اليكم تفاصيل طقس الايام المقبلة:
الخميس:
١- الحرارة ساحلاً بين ١٠ و١٦ درجة بقاعا بين ٣ و١١ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٤ و١٠ درجات
٢- الجو: غائم جزئيا بسحب عالية ومتوسطة
٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠ – ٩٠ ٪
٥- الضغط الجوي ١٠١٤ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة
الجمعة: طقس مستقر قليل السحب والحرارة تتراوح ساحلا بين ١١ و١٨ على الـ ١٠٠٠متر بين ٥ و١٢ درجة وبقاعاً بين ٣ و١٤ درجة، الرياح شمالية غربية ضعيفة بين ٢٠ و٣٠كم/س
السبت: طقس متقلب بين الصحو والممطر بعد الظهر فيما تتساقط ثلوج على ١٥٠٠متر والحرارة تنخفض وتتراوح ساحلا بين ٩ و١٤ على الـ ١٠٠٠متر بين ٣ و ٨ درجات وبقاعاً بين ١ و ٩ درجات، الرياح شمالية غربية ضعيفة بين ٢٠ و ٣٠كم/س