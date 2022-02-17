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لبنان | إليكم تفاصيل طقس الـ”ويك أند”

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 فبراير 2022 10:16 صباحاً - منذ 34 دقيقة

الطقس

يسيطر على لبنان طقس مستقرّ اليوم الخميس وغدًا الجمعة، ليعود ويتقلّب يوم السبت ثمّ يستقرّ من جديد يوم الأحد.

اليكم تفاصيل طقس الايام المقبلة:

الخميس:
١- الحرارة ساحلاً بين ١٠ و١٦ درجة بقاعا بين ٣ و١١ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٤ و١٠ درجات
٢- الجو: غائم جزئيا بسحب عالية ومتوسطة
٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠ – ٩٠ ٪؜
٥- الضغط الجوي ١٠١٤ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة

الجمعة: طقس مستقر قليل السحب والحرارة تتراوح ساحلا بين ١١ و١٨ على الـ ١٠٠٠متر بين ٥ و١٢ درجة وبقاعاً بين ٣ و١٤ درجة، الرياح شمالية غربية ضعيفة بين ٢٠ و٣٠كم/س

السبت: طقس متقلب بين الصحو والممطر بعد الظهر فيما تتساقط ثلوج على ١٥٠٠متر والحرارة تنخفض وتتراوح ساحلا بين ٩ و١٤ على الـ ١٠٠٠متر بين ٣ و ٨ درجات وبقاعاً بين ١ و ٩ درجات، الرياح شمالية غربية ضعيفة بين ٢٠ و ٣٠كم/س

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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