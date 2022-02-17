لبنان | انخفاض أسعار المحروقات

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 فبراير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين
بنزين 95 أوكتان: 357200 ليرة.
المحروقات
انخفض سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 4800 ليرة، كما انخفض سعر المازوت 400 ليرة وسعر الغاز 300 ليرة.
وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:
بنزين 95 أوكتان: 357200 ليرة.
بنزين 98 أوكتان: 367200 ليرة.
مازوت: 333000 ليرة.
غاز: 280300 ليرة.
في هذا المجال، أشار عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس إلى أنّ “انخفاض أسعار المحروقات اليوم سببه خفض مصرف لبنان سعر دولار صيرفة 300 ليرة لبنانيّة”.