لبنان | انخفاض أسعار المحروقات

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 فبراير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

انخفض سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 4800 ليرة، كما انخفض سعر المازوت 400 ليرة وسعر الغاز 300 ليرة.

وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:

بنزين 95 أوكتان: 357200 ليرة.

بنزين 98 أوكتان: 367200 ليرة.

مازوت: 333000 ليرة.

غاز: 280300 ليرة.

في هذا المجال، أشار عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس إلى أنّ “انخفاض أسعار المحروقات اليوم سببه خفض مصرف لبنان سعر دولار صيرفة 300 ليرة لبنانيّة”.