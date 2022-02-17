لبنان | توافق بين عون وميقاتي على وقف ملاحقة حاكم مصرف لبنان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 فبراير 2022 01:13 صباحاً - منذ 21 دقيقة

كشفت مصادر متابعة لصحيفة الأنباء الكويتية أن رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي توافقا ضمنا على وقف ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لمدة شهرين لتمرير الموازنة وخطة التعافي وإنجاز المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

في هذه الأثناء، عقد مجلس الوزراء جلسة مسائية امس الأول، دون ان يتوصل الى إجراء التعيينات الاستكمالية المطلوبة، او الى مناقشة خطة الكهرباء، أولا لأن حزب الله وحركة أمل لم يتوافقا على اسم من يفترض تعيينه نائبا للمدير العام لأمن الدولة، وثانيا لأن وزير الطاقة لم يترجم الخطة الكهربائية المطبوعة بالانجليزية، الى اللغة العربية، الأمر الذي أثار اعتراض «الثنائي»، ورفضه الخطوط العامة للخطة التي عرضها وزير الطاقة وليد فياض. حيث تبين انها تتضمن استعادة لأفكار سابقة، مع الوعد بالتوصل الى كهرباء 24 على 24 في غضون 5 سنوات!!

ولفت في هذه الجلسة حديث الرئيس عون عن «الميغاسنتر» وضرورة إقراره، ليصار إلى اعتماده في الانتخابات المقبلة، والذي من شأنه تمكين الناخب من الإدلاء بصوته عن بعد، ودون الحاجة للانتقال الى مراكز الاقتراع، وهو ما يعارضه حزب الله، لأنه يفقده السيطرة على توجهات المقترعين، فضلا عن انه رفض من قبل مجلس النواب.

وتعليقا، تساءل النائب هادي أبوالحسن، عضو كتلة اللقاء الديموقراطي، في تغريدة عبر «تويتر» عما يقف وراء إعادة طرح الـ «الميغاسنتر»‎ من جديد؟ بعد إقفال الأبواب والنوافذ بوجه تمرير اقتراح قانون لإسقاط حق ‎المغتربين بالتصويت، وبعد رصد الاعتمادات ‎للانتخابات، وقال: بيكفي مناورات وبِدع! لقد بدأت لحظة الحقيقة تقترب فاستعدوا لها بدل الهلع ومحاولات الهروب إلى الأمام».

وتوقعت مصادر متابعة، ان يكون غرض هذا الطرح للميغاسنتر، وضع العصي في دواليب عربة الانتخابات. وخطوة متقدمة في مسار التمديد للمجلس النيابي ولغيره.