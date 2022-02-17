لبنان | باسيل يتبرأ من المنظومة الحاكمة.. “لن نكون ابداً جزءاً منها”!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 فبراير 2022 01:13 صباحاً - منذ ساعتين

شدد رئيس “​التيار الوطني الحر”،​ النائب ​جبران باسيل​، على أنه “لم نكن يوماً ولن نكون ابداً جزءاً من المنظومة حتى لو جلسنا على الطاولة نفسها مع البعض في مجلسي الوزراء والنواب، لأنّ الناس اختاروهم كممثلين لهم وهذا خيار الناس وليس خيارنا، واكبر مثل على أننا لسنا من المنظومة هو موضوع حاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​ الذي يحمونه مقابل خدمات معينة ونحن لسنا جزءاً من طريقة التفكير هذه”.

وأضاف باسيل في حديث لبرنامج “TalkOn” عبر موقع vdlnews وموقع lebanonon مع الإعلامية ميراي فغالي “أننا نحن كنا ضد ال​سياسة​ الاقتصادية والمالية المعتمدة على طول الخط ومنذ كان العماد ​ميشال عون​ في ​فرنسا​ لأنها لا توصل الا الى الانهيار، وبموضوع اتهامنا بالتمديد لسلامة اذكر بأننا لسنا اكثرية لنفعل ما نريد، ومعروف كم اعترضنا لكن تغيير الحاكم يتطلب اكثرية ثلثي مجلس الوزراء ووزير مال لطرح الموضوع، وهذان الامران لم نكن نملكهما وكذلك رئيس الحكومة الذي يضع الامر على جدول الاعمال، وعندما نخسر معركة كما حصل بموضوع رفضنا التمديد لسلامة، فهذا لا يعني اننا جزء مما جرى”.

وأكد أنه “لا رئيس الجمهورية ولا التيار الوطني الحر يسعيان للمجيء بحاكم لمصرف لبنان يتبع لهما لأن لا مصلحة حتى سياسية بذلك وموقفنا هو ان اداء الحاكم الحالي والدعاوى عليه في الداخل والخارج لا تعطيه المصداقية ولا ثقتنا وثقة الجمهور لادارة النقد الوطني، واليوم هناك مشكلة كبيرة بشخص اساء للمال العام واموال ​المودعين​ وتبين ان عليه ارتكابات بالمباشر ونحن نطالب بتغييره بقرار سياسي في مجلس الوزراء بغض النظر عما يحصل ب​القضاء​، أو أن يستقيل هو”.

وفي السياق، علق باسيل على موقف تيار “المستقبل” من موضوع سلامة، مشيراً الى أن “موقفهم معروف لناحية الحماية السياسية، وحتى عندما كنا نبحث مع رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في اسم شخص يسميه لرئاسة الحكومة كان يؤكد مع جميع هؤلاء ان الحاكم خط احمر، والخطوط الحمراء الداخلية والخارجية حول سلامة معروفة لكن ما جرى امس معيب، وهناك من يريد التدقيق الجنائي وكشف حسابات واملاك الفاسدين والسارقين واستعادة الاموال وفي المقابل هناك من يمنع ذلك في مجلس النواب والقضاء وامس على الارض بالبارودة”، وتابع: “القضاء الاوروبي ليس عونيا ونحن لم نكن جزءا مما يحكى عن خروج آمن لسلامة ضمن صفقة”.

وأضاف باسيل “أنا لا اترشح إلا بالبترون وسيكون لنا مقعد في البترون”.

وأشار الى أنّ “القوات وغير القوات يأتون بالمال السياسي، لكن القوات اكثر من غيرهم لأن لديهم مصدرا وازنا لذلك، فهل الانتخابات تكون بالمال؟ وهنا نطالب الجهات الداخلية والدولية لمنع المس بحرية الناس بالمال من خلال استغلال حاجاتهم بسبب الازمة التي تسببوا بها هم”.

وتابع: “مطلوب اليوم عزل حزب الله وطنيا وهذا الامر ثبت تاريخيا انه يتسبب بفتنة وحرب ونحن لن نساهم فيه على رغم اختلافنا مع حزب الله بأمور كثيرة لكن بإرادتنا وليس بطلب من الخارج”.