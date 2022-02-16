لبنان | بعد الإشكال.. توضيح من الـ”LAU”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 فبراير 2022 07:15 مساءً - منذ 36 دقيقة

أصدرت الجامعة اللبنانية الأميركية “LAU” بياناً جاء فيه، “تداولت وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي اخباراً وأفلاما مصورة عما قالت إنه أشكال في حرم بيروت الجامعي، ويهم الجامعة أن توضح أنه وقع الإشكال في الشارع المحاذي لسور الجامعة وليس داخلها”.

وأضاف البيان أنَّ “يحظر اي نشاط حزبي في حرم الجامعة في بيروت وجبيل، وذلك بموجب القرارات الصادرة عن إدارة الجامعة والقوانين المرعية الإجراء”.

‏‎وتمنت الجامعة على وسائل الإعلام المختلفة توخي الدقة في هذه المرحلة الصعبة التي يمر فيها لبنان، وخصوصا لجهة الحفاظ على سمعة لبنان الجامعية بمؤسساتها وطلابها.

وفي وقت سابق، تداولت بعض مواقع التواصل الإجتماعي أنه أثناء إحياء طلاب ح ز ب الله لذكرى شهدائهم أمام باب الجامعة اللبنانية الأميركية “LAU” في بيروت”.

وأضافت المعلومات أنهم “هم يحملون صوراً لعدد من القادة الراحلين، حضرت إلى المكان مجموعة من أهالي منطقة قريطم تابعة للتيار المستقبل، فحصل تلاسن بين الطرفين، ما أدى إلى حدوث اشتباك وتضارب بالعصي بينهما فضه الجيش اللبناني”.