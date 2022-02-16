لبنان | نقابة الصيادلة: الكشف على 800 صيدلية بالتنسيق مع وزارة الصحة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 فبراير 2022 07:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

اعلنت نقابة صيادلة لبنان في بيان، انه “ضمن إطار عملها اليومي بمتابعة ومراقبة الصيدليات، قام جهاز التفتيش في نقابة صيادلة لبنان وبالتنسيق مع وزارة الصحة العامة، بالكشف والتفتيش على ما يقارب ال 800 صيدلية وضبط المخالفات وإحالة أصحابها على التحقيق لإجراء المقتضى القانوني بحقهم”.

وذكرت النقابة أنها “ستبقى العين الساهرة على ضبط ومراقبة حركة الدواء والصيدليات، وأنها وضعت خطا ساخنا لإستقبال الشكاوى التي تتعلق بالصيدليات:

الخط الساخن: 03845201 – 01425651”.