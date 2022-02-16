لبنان | تزامنًا مع اطلالة نصرالله.. بخاري يذكّر برسالة للسيدة زينب

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 فبراير 2022 07:15 مساءً - منذ ساعتين
السفير السعودي وليد بخاري
تزامناً مع اطلالة امين عام “حزب الله” حسن نصرالله وحديثه عن دول الخليج، علّق سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري بتغريدة كتب فيها:
“رسالةُ السيدةِ زينَبَ بِنتِ عليِّ – رضي الله عنهُما – وهي تخاطبُ الخَوَنَةَ من أحفادِ #أبي_رِغال الذين غدرُوا بالحسين بعد أن عاهدوهُ ونكثوا عهدهُ: ❞ يَا أَهلَ الخَتْلِ والغَدرِ والخَذْلِ…أَتَدرُونَ وَيْلَكُمْ أَيَّ كَبِدٍ لِمُحَمَّدٍ ﷺ فَرَثْتُم وَأَيَّ عَهْدٍ نَكَثْتُم…! ❝”.