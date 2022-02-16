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لبنان | تزامنًا مع اطلالة نصرالله.. بخاري يذكّر برسالة للسيدة زينب

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 فبراير 2022 07:15 مساءً - منذ ساعتين

السفير السعودي وليد بخاري

تزامناً مع اطلالة امين عام “حزب الله” حسن نصرالله وحديثه عن دول الخليج، علّق سفير المملكة العربية في لبنان وليد بخاري بتغريدة كتب فيها:

“رسالةُ السيدةِ زينَبَ بِنتِ عليِّ – رضي الله عنهُما – وهي تخاطبُ الخَوَنَةَ من أحفادِ ‫#أبي_رِغال‬ الذين غدرُوا بالحسين بعد أن عاهدوهُ ونكثوا عهدهُ: ❞ يَا أَهلَ الخَتْلِ والغَدرِ والخَذْلِ…أَتَدرُونَ وَيْلَكُمْ أَيَّ كَبِدٍ لِمُحَمَّدٍ ﷺ فَرَثْتُم وَأَيَّ عَهْدٍ نَكَثْتُم…! ❝”.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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