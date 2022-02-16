لبنان | جولات على المحال التجارية والملاحم في قانا ومجدلزون

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 فبراير 2022 04:13 مساءً - منذ 6 دقائق

نفذ مندوبو حماية المستهلك “مصلحة الإقتصاد والتجارة” في الجنوب التابعة لوزارة الإقتصاد جولات ميدانية على التعاونيات والمحال التجارية والملاحم في قانا ومجدلزون للتأكد من الإلتزام بخفض الأسعار والتقيد بنسبة الأرباح بمؤازرة الأمن العام وبحضور رئيس بلدية قانا محمد كرشت.

وبعد الكشف على أسعار السلع التي لم يلتزم بتخفيضها من قبل بعض المحال، فقد تم تحرير أربعة محاضر ضبط بحق المخالفين بناء لإشارة القضاء المختص.