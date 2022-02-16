لبنان | الخليل يبلغ متقاعدي قوى الأمن بتحويل الأموال الى المديرية خلال 48 ساعة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 فبراير 2022 04:13 مساءً - منذ 44 دقيقة

أعلن تجمع متقاعدي قوى الامن الداخلي في بيان انه ” عقب حراك التجمع اليوم امام مبنى الtva التابع لوزارة المالية، جرى اتصال بين وزير المالية يوسف الخليل شخصيا من جهة والتجمع بشخص الزميل المؤهل الاول محمد دبوق من جهة ثانية، اكد الوزير ووعد بان الادارات المعنية في المالية ستحول الاموال اللازمة من خزينة المالية الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي خلال مهلة اقصاها 48 ساعة اعتبارا من تاريخه، اي مبلغ ال60 مليار ليرة لبنانية بالحد الادنى. وهذه اولى ثمار وجنى حراك الزملاء المبارك، وبانتطار المزيد من الانجازات باذن الله”.