لبنان | إعادة تفعيل خط انابيب البترول العراقي بين بو حبيب والسفير العراقي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 فبراير 2022 04:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

عقد وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب سلسلة لقاءات ديبلوماسية مع عدد من السفراء، استهلها بلقاء مع سفير العراق حيدر البراك الذي تمنى “تفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصا عمل اللجنة المشتركة اللبنانية- العراقية التي ستجتمع قريبا لمناقشة مواضيع عدة، ابرزها العمل على إعادة تفعيل خط انابيب البترول التي كانت تزود لبنان بالنفط من مرفأ كركوك العراقي الى مرفأ طرابلس اللبناني، والغاء تأشيرات الدخول بين الدولتين وزيادة الصادرات بينهما”.

والتقى الوزير بو حبيب سفيرالجمهورية الاسلامية الايرانية محمد فيروزنيا، وتم البحث في بعض الملفات الإقليمية وتطوير العلاقات الثنائية.

وتسلم الوزير بو حبيب رسالة من وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور احمد عوض بن مبارك، نقلها اليه القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة اليمن صالح سالمين البحسني.

وبحث الوزير بو حبيب مع سفير نيوزيلندا غريغ لويس في المستجدات السياسية والتحديات الاقتصادية والعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.