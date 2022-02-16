لبنان | ابي المنى زار ميقاتي: نستبشر خيرا من هذه الحكومة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 فبراير 2022 04:13 مساءً - منذ ساعتين

استقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، بعد ظهر اليوم، شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في السرايا الحكومية في حضور وزير التربية والتعليم العالي ووزير الاعلام بالوكالة القاضي عباس الحلبي، الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، رئيس محكمة الاستئناف الدرزية القاضي فيصل ناصر الدين، رئيس اللجنة الثقافية في المجلس المذهبي الشيخ عماد فرج، رئيس لجنة التواصل في المجلس المذهبي اللواء شوقي المصري، امين سر المجلس المذهبي نزار البراضعي والمدير العام للمجلس المذهبي مازن فياض.

خلال اللقاء، نوه الرئيس ميقاتي بدور طائفة الموحدين الدروز الوطني “والذي يشكل غنى للبنان وللقيم التي يجسدها هذا الوطن بالتفاعل وبالشراكة مع سائر المكونات اللبنانية”. كما نوه بـ”القيادة الحكيمة للشيخ سامي أبي المنى في ادارة مشيخة العقل وتعزيز حضورها الوطني”.

وفي ختام اللقاء، ألقى الشيخ ابي المنى كلمة قال فيها: “تشرفنا اليوم بزيارة دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ نجيب ميقاتي في حضور معالي الوزير عباس الحلبي وبرفقة إخواننا من المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز، في زيارة تبادلنا فيها عبارات المحبة والاحترام والتقدير، ونحن نكن لدولة الرئيس الكثير من الاحترام، لما نعرفه عنه من نية طيبة ومن إرادة صلبة، ومن عزيمة ومن قدرة على متابعة هذه المرحلة وإدارتها، ومن حكمة لأن بلدنا يحتاج إلى الحكمة والوعي والى التواصل الراقي مع جميع مكونات هذا الوطن”.

أضاف: “نستبشر خيرا من هذه الحكومة ومما تقدمه ونطلب دائما المزيد من الوقوف على حاجات الناس ومطالبهم، نحن الى جانب دولة الرئيس والى جانب الحكومة، وندعو لهم بالتوفيق، نشد على ايديهم، وان شاء الله تكون المرحلة المقبلة، مرحلة تعزز الأمل لدى اللبنانيين وتطرد الكثير من اليأس الذي ربما وصلوا اليه”.

وختم قائلا: “بالتوفيق دولة الرئيس”.