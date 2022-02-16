لبنان | عون: التحول الرقمي هو ممر الزامي لمكافحة الفساد

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 فبراير 2022 04:13 مساءً - منذ ساعتين

قال الرئيس عون خلال استقباله وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي إن “التحول الرقمي هو ممر الزامي لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية”.

وكان الرئيس عون قد استقبل وزيرة التنمية والاصلاح الإداري نجلا الرياشي التي اكدت دعم رئيس الجمهورية لمشروع التحول الرقمي وتنمية القطاع العام والنهوض به ومكافحة الفساد، وفق ما نقلت رئاسة الجمهورية.

واستقبل عون الرئيس والمدير العام الجديد لمصرف الإسكان انطوان حبيب واطلع منه على خطة عمل المصرف في المرحلة المقبلة ولاسيما خطة التمويل والاقتراض من خلال قرض الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي.