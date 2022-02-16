لبنان | سكرية يتحدث عن “سياسة العهر الاحتكاري”: اتجاه خطير يفرض على سوق الدواء

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 فبراير 2022 04:13 مساءً - منذ ساعتين

حذر رئيس الهيئة الوطنية الصحية “الصحة حق وكرامة” الدكتور اسماعيل سكرية في تصريح، من “الاتجاه الخطير الذي يفرض على سوق الدواء في لبنان، بحيث تتزايد مبيعات الادوية غير المسجلة والمجهولة التركيب عبر الانترنت، مترافقة بين الحين والآخر مع رسائل تهديد صوتية لمن يعترض خصوصا من الصيادلة، وما يرتبه ذلك من فوضى علاجية ومخاطر صحية”، معتبرا أن السبب “يعود الى سياسة العهر الاحتكاري المدعوم من المصرف المركزي وتواطؤ او صمت او جبانة المعنيين من وزارة صحة وبرلمان ونقابات”.

ورأى أن “مرحلة التسلل لبعض ادوية المنطقة انتقلت الى مرحلة الهجوم والضغط والتهديد، مستفيدة من لامصداقية الوعود الوزارية واستمرار فقدان الادوية المزمنة الاساسية كما ادوية السرطان بمعظمها وحاجة المريض المترنح بين الحياة والموت”.