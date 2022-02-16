لبنان | “الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية” محور لقاء في السراي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 فبراير 2022 01:23 مساءً - ترأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اجتماعا للجنة الوزارية الخاصة بـ”الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية” وضمت وزراء الشؤون الاجتماعية هكتور حجار،التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، الصحة فراس الأبيض، المالية يوسف خليل، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، العمل مصطفى بيرم، العدل هنري خوري، المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية ربا الجردات، مديرة برنامج الحماية الاجتماعية في البنك الدولي حنين السيد، عبدالله الوردات ممثلا المنسقة المقيمة لبرنامج الامم المتحدة نجاة رشدي، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، مدير عام إدارة الإحصاء المركزي مرال توتاليان، المستشار الاقتصادي للرئيس ميقاتي سمير الضاهر، والمستشار زياد ميقاتي وعدد من المدراء العامين.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة مفصلة لكيفية اعتماد هذه الاستراتيجة الطويلة الأمد، والتي تشكل أساسا لعقد اجتماعي جديد بين المواطن والدولة. ومن المقر ان يعقد اجتماع ثان وزاري وتقني لانهاء الخطة قبل ادراجها على جدول اعمال مجلس الوزراء.

وخلال الاجتماع أثنى الرئيس ميقاتي على أهمية هذه الاستراتيجية والخطة التي تضمنتها لبناء نظام حماية اجتماعية شاملة ومستدامة.

وقال”إن نجاح الخطة يكمن في وضع خارطة تنفيذية بعيدة ومتوسطة المدى مع الأخذ بالاعتبار التكاليف الخاصة بالمبادرات الواردة في هذه الاستراتيجية”.

وقال” هناك حاجة لخطة تعافي اجتماعي تواكب اي خطة انتعاش اقتصادي”.

واعتبر الوزير حجار “أن هذه الاستراتيجية تعنى بالمواطن والانسان الضعيف والمهمش،وتنص بان نعمل برؤية تشاركية تكاملية ما بين مختلف الوزارات لخدمة هذه الفئات من منطلق الحقوق وبعيدا كل البعد عن منطق الشفقة والاحسان. وقال “ان رؤيتنا كحكومة مبنية على التنمية المستدامة،من دون أن ننسى الحاجة الملحة للمساعدات العبنية والمالية، ولهذا السبب فعّلنا برنامج “أمان”و”برنامج الأسر اكثر فقرا”.

أضاف: نضع اليوم هذه الاستراتيجية بين ايدي الوزراء فهي بحاجة الى مناقشة والى تعيين لجان تقنية من الإدارة لاكتمال العمل لاحقا ووضعه موضع التنفيذ.وهذا العمل ضروري وأساسي ونحن بحاجة الى ان نخطو جميعا الى المكننة في وزاراتنا وفي ما بيننا كوزارات، كما أننا بحاجة ملحة الى الدعم التقني والمالي من المجتمع الدولي للوصول الى الغاية المنشودة .”

وقال”إن اللجنة التقنية المزمع انشاؤها واللجنة الوزارية ستعقدان اجتماعات مع الجهات المانحة لمرافقتنا تقنيا وماليا لتأمين المكننة والحوكمة وحسن التطبيق”.

وطالبت مديرة الإحصاء المركزي توتاليان بتصحيح بعض الارقام في الخطة من اجل البناء على مؤشرات اكثر دقة.

اما الجرادات فرأت ان هذه الاستراتيجية وضعت برعاية اللجنة الوزارية المعنية في وزارة الشؤون الاجتماعية، وأقامت حوارات كثيرة من العام ٢٠١٩ مع أصحاب المصلحة والجهات الفاعلة وتم التصديق عليها من جميع مَن تمت استشارتهم ومن المهم ان ترافق خطة الانتعاش الاقتصادي وهي رؤية طويلة الأمد. واشارت الى الطلب القوي من الشركاء الدوليين بأن يكون اي دعم للحماية الإجتماعية بناء لهذه الخطة الاستراتيجية .

وأشار الوردات الى” ان الاستراتيجية تضم عددا من الفعاليات والأنشطة البرامج التي يصعب جمعها في إطار واحد، وهو امر جيد”، مشيرا” الى ان الدول المانحة تطالب بتبني هذه الاستراتيجية”.

واعلنت السيد “ان لبنان بحاجة لاستراتيجية للحماية الدولية كاملة وشاملة، ويجب التركيز على تمويل هذه الاستراتيجية”.