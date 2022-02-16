لبنان | هذا ما أوضحه نقيب الصيادلة فيما يخص الأدوية منتهية الصلاحية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 فبراير 2022 01:23 مساءً - منذ 37 دقيقة

اكد نقيب الصيادلة جو سلوم ان المجتمع الدولي فقد الثقة بالسلطة الحاكمة ويريد ان تذهب مساعداته للمريض اللبناني مباشرة وان يتمكن شراء الدواء من الصيدليات بدلا من السوق السوداء والتجار، وشدد على انه يجب رفع حصة التمويل للصناعة الدوائية المحلية لان المشكلة هي بقلة الاموال للدعم وبمجرد رفع الجزء المتعلق بالدواء تحل الازمة جزئيا.

وتابع في حديث لـ”الجديد”: “نتلقى يوميا كنقابة معلومات عن دخول عدد من الادوية، كما ان مجموعة اخرى ستدخل في اليومين المقبلين، وهذا يؤدي الى حل جزئي، ولكن نحن نريد الوصول لحل مستدام بموضوع الدواء والاستشفاء”.

وعن وجود ادوية منتهية الصلاحية في الاسواق، قال سلوم: “اي دواء منتهي الصلاحية مخزن ضمن طريقة جيدة يمكن استعماله لستة اشهر، ونحن نأسف لاستعمال ادوية منتهية الصلاحية، والمواطن اللبناني وصل الى مرحلة لا يجد فيها الدواء ولا يمكنه دفع ثمنه في حال وجوده”.