لبنان | لليوم الثاني… العمل شبه متوقف في قصر العدل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 فبراير 2022 01:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 16 - فبراير - 2022 12:47 مساءً

أفادت مندوبة “الوكالة الوطنية للإعلام” أن العمل شبه متوقف لليوم الثاني على التوالي في دوائر وأقلام قصر العدل في بيروت، بالتزامن مع الإعتكاف التحذيري الشامل الذي أعلن عنه القضاة والمساعدون القضائيون لمدة أسبوع من تاريخ 15/2/2022.

وقد تم التوافق على تسمية موظف واحد لإستقبال الدعاوى الخاضعة لآخر يوم من المهل القانونية (إستئناف، إعتراض، عرض وإيداع) فقط وحصرا، وهذا الأمر ينسحب على كل قصور العدل في المحافظات.