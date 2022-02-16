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لبنان | كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون… الجيش يوقف شخصين في الهرمل

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mayssa kassab 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 فبراير 2022 01:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

الجيش اللبناني

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:

“بتاريخ 15 /2 /2022 أوقفت قوة من الجيش على حاجز المحطة – الهرمل المواطن (ع.ش) والسوري (م.ا)، اللذين كانا يستقلان حافلة نوع فان حيث ضُبط داخلها كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون وعشرة كيلو غرامات من حشيشة الكيف.
سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص”

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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