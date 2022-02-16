لبنان | جدول أسعار المحروقات صدر متأخراً.. والبنزين “طلوع”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 فبراير 2022 01:23 مساءً - منذ ساعتين

صدر جدول تركيب أسعار المحروقات عن وزارة الطاقة والمياه المديرية العامة للنفط، وباتت الأسعار وفق الشكل الآتي:

بنزين 95 أوكتان :362000 ليرة (+2400).

بنزين 98 :372000 ليرة (+2000).

المازوت: 333400 ليرة (-200).

الغاز: 280600 ليرة (+300).

وكان أعلن صباح اليوم ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا في حديث إلى “الوكالة الوطنية للاعلام”، أنه أجرى اتصالات مع المديرية العامة للنفط ووزارة الطاقة، وأكدتا له ان “جدول اسعار المحروقات سيصدر خلال ساعات، على عكس ما يشاع”.