لبنان | شبكة تنشط بترويج العملة المزيفة في بيروت وجبل لبنان بقبضة ‏‏”المعلومات”‏

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 فبراير 2022 10:16 صباحاً - منذ 8 دقائق

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة‎ ‎البـلاغ التالي‎:‎

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن ‏الداخلي لمكافحة عمليات ترويج العملة المزيفة في مختلف المناطق ‏اللبنانية، توافرت معلومات حول شبكة تنشط في هذا المجال ضمن ‏محافظتي بيروت وجبل لبنان‎.‎

على الفور، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية ‏والاستعلامية لكشف هوية أفراد الشبكة، وبنتيجة الجهود الحثيثة ‏والاستقصاءات المكثّفة، توصلّت الى تحديد هوية كامل أفرادها، وهم كل ‏من السوريين‎:‎

خ. ع. (مواليد عام 1964)‏

ر. ك. (مواليد عام 1997)‏

م. ج. (مواليد عام 1996)‏

أ. ع. (مواليد عام 1998)‏

بناء عليه، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهم وتوقيفهم‎.

بتاريخ 7-2-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة، ألقت قوّة من الشّعبة القبض ‏على الأول، بالجرم المشهود، في محلّة انطلياس، أثناء قيامه بترويج ‏العملة المزيّفة. وبالتزامن، نفّذت دوريات الشّعبة كمينًا محكمًا في محلّة ‏الدّورة، نتج عنه توقيف باقي أفراد الشبكة، على متن دراجتَين آليتَين، ‏تبين أنّ إحداها مسروقة‎.‎

كما ضُبط أوراق نقدية مزيّفة بقيمة /6200/ دولار أميركي، و/20/ حبّة ‏مخدّرة “كبتاغون”، وسكين، وأجهزة خلوية ومبلغ بالعملة اللبنانية‎.‎

كذلك ضُبط في مكان إقامة (خ. ع.)، في محلّة سن الفيل، أوراق نقدية ‏مزيّفة بقيمة/ 9800/ دولار أميركي‏‎.‎

‎بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسب إليهم لجهة تشكيلهم عصابة لترويج ‏العملة المزيّفة ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان، وبتعاطيهم ‏المخدّرات. واعترف الموقوف الثاني أنه متورطٌ بتهريب الأشخاص عبر ‏الحدود‎.‎

‎ ‎أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع ‏المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص‎.‎