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لبنان | لا جدول لأسعار المحروقات حتى الآن.. ما السبب؟

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 فبراير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

المحروقات

أوضح عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس لـ”النهار” أنّه “لا جدول تركيب أسعار للمحروقات حاضر بعد حتى الآن. ومن ‏الممكن أن لا يصدر قبل الغد”.
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واعتبر أنّ “هذا الموضوع يمكن أن يؤدي إلى أزمة مازوت جديدة في حال لم يتم تسليم هذه المادة للأسواق المحلية بسبب عدم صدور ‏الجدول”.‎
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وشرح مصدر في وزارة الطاقة لـ”النهار” أنّ “الوزير وليد فياض لم يوقّع جدول تركيب الأسعار بعد”، ويجهل المصدر سبب عدم توقيع ‏فياض على الأسعار الجديدة. ووفق المعلومات فإنّ الجهات المسؤولة عن أسعار المحروقات في الوزارة خارج البلاد للمشاركة في ‏مؤتمر، وستعود غداً‎.‎

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محررين الخليج 365

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