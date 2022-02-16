لبنان | لا جدول لأسعار المحروقات حتى الآن.. ما السبب؟

- 1/2
- 2/2
كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 فبراير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين
أوضح عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس لـ”النهار” أنّه “لا جدول تركيب أسعار للمحروقات حاضر بعد حتى الآن. ومن الممكن أن لا يصدر قبل الغد”.
المحروقات
أوضح عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس لـ”النهار” أنّه “لا جدول تركيب أسعار للمحروقات حاضر بعد حتى الآن. ومن الممكن أن لا يصدر قبل الغد”.
واعتبر أنّ “هذا الموضوع يمكن أن يؤدي إلى أزمة مازوت جديدة في حال لم يتم تسليم هذه المادة للأسواق المحلية بسبب عدم صدور الجدول”.
وشرح مصدر في وزارة الطاقة لـ”النهار” أنّ “الوزير وليد فياض لم يوقّع جدول تركيب الأسعار بعد”، ويجهل المصدر سبب عدم توقيع فياض على الأسعار الجديدة. ووفق المعلومات فإنّ الجهات المسؤولة عن أسعار المحروقات في الوزارة خارج البلاد للمشاركة في مؤتمر، وستعود غداً.