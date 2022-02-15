لبنان | “عائلاتنا وصلت إلى حال المأساة”… تظاهرة مركزية لتجمع متقاعدي قوى الأمن غدا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 فبراير 2022 10:22 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت اللجنة الإعلامية لتجمع متقاعدي قوى الأمن الداخلي في بيان، “تنفيذ التجمع تظاهرة مركزية كبرى يوم غد الأربعاء التاسعة صباحا في بيروت، انطلاقا من تقاطع المتحف، وتتخللها اعتصامات عند مداخل: المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، المالية -TVA، مبنى قصر عدل بيروت، وساحة رياض الصلح، وذلك بعد استنفاد كل وسائل الحوار الديموقراطي السلمي مع كل المرجعيات في الدولة وتفاقم مشكلة الطبابة والاستشفاء مع عائلاتنا وصلت إلى حال المأساة، وبعد تخلي الإدارة عن تحمل تكاليف ونفقات معالجة رجال قوى الأمن الداخلي ومتقاعديهم وعائلاتهم، وبعد اضمحلال الرواتب وتلاشيها، حيث أن ما بقي من مدخرات وتعويضات محتجز ومقرصن في خزائن المصارف”.