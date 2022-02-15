لبنان | أهالي ضحايا انفجار المرفأ: اكمال المعركة حتى جلاء الحقيقة ومحاسبة المجرمين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 فبراير 2022 10:22 مساءً - منذ ساعتين

اعتبرت جمعية اهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، في بيان اليوم، انه “في كل مرة يحاولون الافلات يجدوننا متصدين لهم، فقد استطاع أهالي الشهداء وبعد تحركين، أولهما قطع مستديرة العدلية والثاني اقتحام قصر العدل، أن ينتزعوا حكم رد من القاضية رولا المصري”.

واكدت الجمعية “أنها جولة ربح ونصر من جولات العدالة” معلنة “اكمال المعركة حتى جلاء الحقيقة ومحاسبة المجرمين”.

يذكر أن اهالي الضحايا اقتحموا أسبوع الماضي معهم عدد من الناشطين مبنى قصر العدل في بيروت للمطالبة بالإسراع في التحقيق بانفجار المرفأ.