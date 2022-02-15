لبنان | جدالٌ بين وزيرَي الطاقة والعمل… والأخير يعلّق

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 فبراير 2022 10:22 مساءً - منذ 3 ساعات

علق مكتب وزير العمل مصطفى بيرم في بيان، على ما ورد في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنه “لم يحصل أي جدال بينه وبين وزير الطاقة الدكتور وليد فياض إطلاقا”، لافتا إلى أن “الصورة المنتشرة قد تكون أوحت بذلك باعتبار أن وزير الصناعة الأستاذ جورج بوشيكيان قد قطع حديثنا بطريقة المزاح، وكذلك وزير الاقتصاد الأستاذ أمين سلام”.

وختم: “بالتالي، لا صحة لكل ما نشر، كانت حوارات جانبية مع أكثر من وزير قبل بدء الجلسة، والطريف أن إشاعة خبر الجدال تلقوه وهم داخل الجلسة، فأثار استغرابهم مع ابتسامات واستهجان”.