لبنان | جيري ماهر: مشروع بهاء الحريري لن يتوقف

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 فبراير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 15 - فبراير - 2022 5:04 مساءً

ردّ المستشار الاعلامي لرجل الاعمال بهاء الحريري، جيري ماهر في مداخلة ضمن برنامج #عشرين_30 عبر “ال بي سي أي” ان بهاء الحريري لم يهدف يوما الى انهاء الرئيس سعد الحريري، قائلا ان سعد الحريري “أنهى نفسه بنفسه” من خلال السياسات التي اعتمدها بالسنوات الماضية، ومن خلال الآداء الذي انعكس سلبا عليه في الانتخابات وكل المحطات التي كان يشارك فيها من تسويات ومحاصصات وتنازلات امام هذه المنظومة الفاسدة والمسلحة. اذ انه لم يكن بحاجة لاحد لانهائه، فمن كان من حوله من مستشارين وداعمين وفي كتلته لم يكن لديهم القدرة على التغيير وابداء آرائهم للوصول الى نتيجة ايجابية فوصلوا بسعد الحريري وبالبلد الى هذه النهاية التي لا احد كان يريدها ويرضاها.

وتابع ماهر، ان مشروع بهاء الحريري ليس مشروعا مؤقتا، وطريقة تعامله مع اعتكاف الرئيس سعد الحريري كانت ايجابية جدا ومن انتقد سعد الحريري انتقده على سياساته ولم ينتقده في الشخصي، كما وللاسف هناك البعض ينتقدون بهاء الحريري من دون ان يعرفون من هو وما يريد ان يفعل بهاء الحريري في لبنان، وكأن الخيار اليوم في لبنان ان نستمر في خراب البلد وان لا نجد حلولا، واذا كان هناك شخص يسعى الى التغيير في البلد نحاربه قبل ان نرى مشروعه ونسمع آدائه وختطه لكي نحاسبه فيما بعد في حال “قصّر” او لم ينفذ بما وعد فيه.

واضاف ان اليوم كل الحملة على بهاء الحريري اهدافها واضحة ومن يقفون من خلفها معروفين والجهة التي تحركهم معروفة ايضا. مؤكدا ان هذه الحملة لن تصل الى اي مكان. واشار الى ان كل الآداء السياسي للرئيس سعد الحريري كان سلبي والجميع رأى النتيجة بايصال الرئيس عون الى السلطة واسقاط البلد بيد المحور الايراني الذي اخرجنا من محيطنا العربي وبالتالي المجتمع الدولي تخلى عنا، وانهار اقتصادنا، وكل هذا من خلال التسويات التي وعدونا بها.