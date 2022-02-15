لبنان | محكمة التمييز ترفض تنحية القاضي عيد عن دعوى تنحية البيطار

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

رفضت محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضي رولا المصري، الدعوى المقدمة من الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر، التي طلبا فيها رد رئيس الغرفة الأولى محكمة التمييز القاضي ناجي عيد ومنعه من النظر بدعوى تنحية المحقق العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، بسبب الخصومة مع عيد الذي سبق له ورفض تنحية البيطار.

واعتبرت المحكمة أن أسباب رد القاضي عيد غير متوفرة لأن عناصر الخصوم غير موجودة ويفترض أن تستند الى أدلة قوية غير واضحة.