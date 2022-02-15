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لبنان | “الداخلية” تطرح أرقام سيارات مميزة للبيع في المزاد العلني

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

أرقام سيارات مميزة

أعلنت وزارة الداخلية والبلديات انها في صدد طرح أرقام مميزة ضمن الفئات (3,1 – 5,1 – 6,1) للبيع في المزاد العلني، وذلك استناداً الى أحكام المادة 154 – 1 من القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد وتعديلاته).

وتعقد جلسة بيع الارقام المميزة المحددة في المادة الاولى بالمزايدة العلنية في القاعة العامة الواقعة في مبنى “هيئة إدارة السير والآليات والمركبات” – كورنيش النهر، وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم الخميس الواقع فيه 10/3/2022.

وعلى من يرغب بشراء رقم من الارقام المعروضة للبيع، أن يتقدم من أمين سر اللجنة أيمن عبد الغفور (رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات) في مكتبه الكائن في مبنى مصلحة تسجيل السيارات والآليات في الدكوانة، في مهلة أقصاها الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 9/3/2022، شخصيا أو بواسطة وكيله القانوني بموجب وكالة خاصة تتناول المشاركة في المزاد.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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