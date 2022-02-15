لبنان | في الجلسة الرابعة لاستجواب سلامة: طلب من غادة عون إلى جهاز أمن الدولة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 فبراير 2022 01:13 صباحاً - منذ 34 دقيقة

كشفت معلومات قضائية، بحسب ما نقلت صحيفة “​القبس​” الكويتية، أن “المدعية العامة في جبل لبنان القاضية ​غادة عون​، طالبت جهاز ​أمن الدولة​ بتوقيف حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ الإثنين، لإحضاره الثلاثاء إلى التحقيق”، حيث تعقد عون، جلسة لاستجواب سلامة كشاهد في الدعوى المقامة امامها من قبل مجموعة “الشعب يريد اصلاح النظام”، وهي الجلسة الرابعة التي تحددها عون لاستجواب سلامة، وقد سبق له ان تغيب عن الجلسات الماضية بحجة انه تقدم بدعوى رد القاضية عون امام محكمة الاستئناف.

وأشارت المصادر، إلى أن “مديرية امن الدولة، تبدو مصرّة على تنفيذ مذكرة الاحضار التي اصدرتها عون قبل 24 ساعة من موعد الجلسة الرابعة.

وكانت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون قد ذكّرت سابقا، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي بأن “رياض سلامة ملاحق ليس فقط في الخارج، إنما أيضا في لبنان”.

وأشارت إلى أن “الدعوى الأولى بجرم التدخل في المضاربة على الليرة مع أحد المصارف، والثانية بجرم السماح بتحويل 5 مليارات دولار نقداً إلى الخارج، منها 4 مليارات مجهولة المصدر، ولولا تدخله لما كانت حصلت هذه الجرائم”.