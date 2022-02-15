لبنان | بهاء الحريري لـ”المشهد اللبناني”: خلاص لبنان هو في استرجاع الدولة وهيمنتها على كامل الأراضي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 فبراير 2022 01:13 صباحاً - أطل رجل الأعمال بهاء الحريري، عبر قناة الحرة، ضمن برنامج المشهد اللبناني مع الإعلامية “جويل الحاج موسى”.

وإليكم نص المقابلة كاملاً:

جويل: بداية بهاء ماذا يقول بهاء الحريري في الذكرى السابعة عشرة لاغتيال والده رفيق الحريري؟

بهاء الحريري: رحمة الله عليه وعلى كل الشهداء الذين ناضلوا في المسيرة التي كان هو مؤمن بها وبعد وفاته حتى. ثانيا الرسالة الأساسية مثل ما قلتي. وهذا الصحيح وهو أن الانهيار هو الأساس بالوضع اللبناني، فعلينا أن نستدرك خطورة الوضع. وأنا ليس عندي شك أن اللبنانيين ككل مسلمين ومسيحيين، مستدركين الوضع، وبذات الوقت نقول ان مثل ما أخرجنا نفسنا كلنا، لأن يد واحدة ما فيها تصفق… مثل ما رفيق رحمة الله عليه الوالد عاهد اللبنانيين وقتها أن يخرج اللبنانيين من الحرب الأهلية وأخرج، وهذا الوضع الأصعب لأن كانت معالم الانهيار تطغى على معالم العمار. ما فينا نقول الأمل غير موجود، لا الأمل موجود، لكن علينا العمل مع بعض حتى نطلع ونصل إلى بر الأمان.

جويل: أستاذ بهاء في رأي يقول إن مشروع رفيق الحريري في لبنان انتهى. كيف ترد على من يعتبر ذلك؟

بهاء الحريري: يعني أنا أعتبر أن هذا كلام غير دقيق. الوالد رحمة الله عليه يعني نهالنا الحرب الأهلية، أسسنا لاقتصاد حر، انبنت المؤسسات، من رئاسة الوزارة لرئاسة مجلس النواب للوزارات كلها والجيش وللأمن الداخلي والقضاء. ونحن نعرف منذ التسعينات للألفين وخمسة كان الازدهار. قبله، نعرف الوضع وين كان وبعده وين كان الوضع. أنا عندي قناعة تامة لو ما صلابة هذا المشروع، لا أظن لبنان قدر كان يهدي من ألفين وخمسة إلى الألفين واثنين وعشرين. وهذا الذي جعل اليوم لبنان، بـ كل المصاعب يلي مرق عليها، بعد وفاته رحمة الله عليه يقدر يهدي. أنا اعتبر هذا الكلام أبدا مش دقيق نعم.

جويل: أعلنت قبل أيام أنك عائد إلى استكمال مسيرة رفيق الحريري، لماذا اخترت هذا التوقيت تحديدا؟

بهاء الحريري: يعني أنا موضوع السياسة ليس مجالي بالحياة. وعلى استشهاد الوالد يعني قبلها حسام توفى وستي وجدي و كلهم حطيتهم بيدي بقبرهم، فبعد رفيق بالنسبة لي قلت لهون وخلص… بكل الأحوال ما كان عندي أي نية بالمعنى السياسي. القرار اتخذ بعد الانفجار… كإنسان كلبناني، ما فيني اطلع بهالفاجعة التي صارت التي استشهد فيها فوق المئتين بني آدم واتفرج وأقول كأن ما صار شي .وهذا هو القرار الأساسي الذي جعلني أدخل بالسياسة اللبنانية.

جويل: هل أنت عائد للإقامة في لبنان؟ حضرتك هلأ موجود خارج لبنان؟ هل ستعود للإقامة هنا في لبنان؟

بهاء الحريري: نعم يعني النية طبعا. لو فيي مبارح مش اليوم انزل أنا وزوجتي وأولادي على البلد، نحن نعرف اليوم أساس عدم نزولي اليوم، هو أمني بحتي مش شي تاني. لو المقومات الأمنية أعطتنا ضمانة أن اقدر انزل، بنزل اليوم. لكن هذا الموضوع عم يندرس بدقة وإن شاء الله خير ووعد الحر دين، فأنا مثل ما قلت أنا يعني الحمد لله لما نوعد منوفي. وانا عندي نية كاملة أن أكون مقيم ببلدي الكريم

جويل: هل حضرتك مهدد أمنيا بلبنان؟

بهاء الحريري: يعني كل الدلائل مع حلفائنا أو أصحابنا بالمجال الأمني والحمد لله يعني عندنا علاقاتنا، تعطي دلالة … يتعرفي الوالد استشهد اليوم ذكرى استشهاده… وشهداء بعده استشهدوا، ومن سنة عندك لقمان سليم كمان استشهد، يعني الطريقة كيف استشهدوا… يعني أنا أكتر من هيك ما شفت… والانفجار يعني انعدام المسؤولية، فالموضوع طبعا أمني بحتي، ويعني أننا نريد أن نكون حريصين على هذا الموضوع… أكثر من حريصين، فطبعا الموضوع هو أمني مش شي تاني. لكن إن شاء الله وعد الحر دين وفي الوقت المناسب منكون تحت.

جويل:ما هي الأدوات بين يديك لكي تستكمل مسيرة رفيق الحريري كما تقول؟

بهاء الحريري: نعم نحن مثل ما يعني حاولنا بآخر ثمانية عشر شهر، فتنا بمخطط متكامل. أولا فتنا بي أس بي آي التي هي اليوم ركيزة إعلامية فيها فوق الثلاثين برنامج. نحن فخورين صنعناه فوق الأربعة آلاف حلقة… المشاهدين بين المئة ألف لثلاثة عشر مليون حسب البرنامج. مش جايية تروج لشخص، جاية تتحدث بكل المجالات، عابرة للطوائف. هذه الركيزة الأولى يلي هو الإعلام الحر… الركيزة التانية عملنا نوح الذي هو زوجتي حسنة مسؤولة عنه، ومنها انطلقنا لأعمال عابرة للطوائف بكل المناطق اللبنانية الحمد لله وقدر المستطاع… وهذا الموضوع سيزيد يعني لن يتوقف. والموضوع الثالث هو سوا للبنان الذي هو ركيزته ست نقاط… مشروع اقتصادي، مشروع دستور، بمعنى كيف بدنا تنفيذ الطائف هو أساسه، القضاء المستقل، موضوع الرابع هو الأمن، الموضوع الخامس هو الشأن الصحي، والموضوع السادس هو استئصال الفساد.

جويل: نعم المشاريع التي ذكرتها حضرتك تتعلق بموضوع الإنماء والمساعدات على الصعيد الشعبي والمجتمعي، ولكن ما هو المشروع السياسي الذي يحمله بهاء الحريري اليوم؟

بهاء الحريري: المشروع السياسي هو تطبيق الطائف. نحن نعتبر أساس مشروع الوالد جزء منه للطائف تنفذ وجزء منه لم ينفذ … ونعني فيه هو فصل الديانة من السلطة التنفيذية والتشريعية، وجود مجلس الشيوخ يعطي الصلاحيات للأقليات، اللامركزية الإدارية. الموضوع الثاني هو القضاء المستقل، لأنه إذا كان عندنا قضاء مستقل ليس تحت رحمة السلطة التنفيذية والتشريعية. موضوع مكافحة الفساد هو عبر القضاء المستقل، لكن بذات الوقت كلنا نعرف أن هناك قوانين عدة بالدستور اللبناني لمكافحة الفساد، وهذه القوانين كأنها نائمة في الأدراج، ولكن ما صار عليها متابعة… كأنه قوانين موجودة، لكن ليست موجودة بالدستور اللبناني، لكن هي موجودة. الموضوع الاقتصادي المتكامل الذي هو يقول عندنا ركائز أربعة هي القطاع المصرفي، القطاع السياحي، قطاع الطبابة والتعليم. فهذه الركائز الأساسية الأربع هي لبنان، مبنى عليه كاقتصاد. وبذات الوقت موضوع اللبنانيين بالخارج الذين هم جزء أساسي لتثبيت لبنان كاقتصاد حر. نحن نعرف أن فوق التسعة بليون دولار يصل من اللبنانيين الكرام الذين يعيشون بالخليج وأوروبا وأميركا. فبدنا نطلع نظرة طبعا شو بدنا من لبنان، وبذات الوقت شو وجود لبنان بالمنطقة الذي هو بقانونه وبدستوره عربي، فعلينا أن نرجعا للطبيعة التي اليوم أخرج لبنان من جسمه العربي، ويرجع يكون في التوافق بينه وبين المجتمع الدولي لأن المشكلة ليست فقط مع إخواننا الخليجيين والعرب، مشلكة أيضا كبيرة مع المجتمع الدولي.

جويل: سنتكلم أكثر عن موضوع أيضا العلاقة مع الخليج مع دول الخليج، ولكن قبل ذلك كيف يصف بهاء الحريري علاقته مع شقيقه سعد الحريري؟

بهاء الحريري: مثلما قلت أنا قبل أن أخي أحبه وبضل خيي الصغير، ودائما يعني هذا الموضوع مفروغ منه… والعائلة إلها حرمتها، لكن بذات الوقت ما فيني قول أن الخلاف مش شاسع… الخلاف شاسع جدا بالتفكير وبكل شيء، وهذا شيء طبيعي مثل أي أخ وأخواته … بحبه وبريده وهو يحترمني وأنا بحترمه، لكن التفكير والخلاف شاسع جدا بين بعض برؤيتنا كيف هو يعني أن نمشي إلى الأمام.

جويل: الخلاف سياسي بينكم؟ عندك تعليقات على أدائه السياسي في المرحلة السابقة، أي التي كان فيها رئيس حكومة لعدة مرات؟.

بهاء الحريري: يعني اليوم الموضوع معاش بين بهاء وسعد لأن سعد ترك الحياة السياسية… والسيارة يعني بتمشي للأمام مش لورا … فيعني برجع بقول العيلة لها سترتها. لكن الخلاف خلاف كبير، نحن برجع بقول نؤمن بأن لبنان بدو يرجع يصلح علاقاته مع المجتمع الدولي، وعليه يصلح علاقاته مع الخليج. ما في لبنان يعيش بوضعية بخلاف تام مع المجتمع الدولي والمجتمع الخليجي والعربي.

جويل: هل لديك تواصل مع تيار المستقبل أو مع شخصيات من تيار المستقبل أستاذ بهاء؟

بهاء الحريري: نحن اليوم عندنا تواصل مع سوا لبنان الذي هو مشروع عابر للطوائف. نحن نشتغل مثلما قلنا لـ نرى كل المكونات اللبنانيين.أنا الآن بالتفصيل أنا لن أرضى أن هذه الطائفة الكريمة التي أنا فخور كون منا، مع أنه نحن أثبتنا آخر ثمانية عشر شهرا ان مشروعنا عابر للطوائف. لكن لن أرضى لن أرضى أن الطائفة الكريمة التي هي من الميثاق الوطني بثلاثة وأربعين لم يكن إلها إلا دور أساسي في المعادلة اللبنانية وأزيد عليها، هي أكبر طائفة بلبنان وعلينا احترامها لأن بدونها ما في لبنان. ثانيا بعتبر أن هذه الطائفة الكريمة إلها حصة ليس الأسد لكن أسد في المعادلة اللبنانية. فنحن لا نرضى لهذه الطائفة الكريمة إلا ما يكون إلها وجودها و احترامها. لكن أيضا لا نرضى إلا نحن مشروعنا وطني لكل اللبنانيين. وهذا الحمد لله نحن أثبتنا بعملنا… الكلام ما عليه جمرك بالعمل الذي عملنا آخر ثمانية عشر شهر.

جويل: ما هي طبيعة العلاقة اليوم بين بهاء الحريري ومكونات أربعة عشر آذار سابقا؟

بهاء الحريري: كل المكونات التي ظلت محترمة مبادئ أربعة عشر آذار، نحن نتمنى التواصل معها وكل الخير، لكن بذات الوقت كل من خرج عن هذه القيم والمقومات وساوم بهالمنظومة التي قالت السلاح منغض النظر عنه، والفساد الذي أكل البلد اليوم، الفساد أكل البلد، وهذا الموضوع أنا مصر نتحدث فيه لأنه اليوم الوضع خطير جدا. فكل من كان بهذه المنظومة التي وصل البلد لوضع كارثي كارثي… بدو يكون هو مسؤول لأنه كارثة إذا عرف كيف الفساد وصل، وكارثتين إذا ما كان عارف. فأما من ضلوا بمبادئه ولم يكن شريك في الكارثة اليوم نحن يعني ما منتمنى الا نكون متواصلين معه. ثانيا البنك الدولي عندما يقول نحن تعدينا كارثة ألف وتسعمائة وتسعة وعشرين الذي هو الانهيار العالمي … عندما لأول مرة بتاريخ لبنان السندات اللبنانية لأول مرة يصير عليها تخلف بدفعها، بتاريخ لبنان حتى بالحرب الأهلية هذا الشيء ما صار… لما عشرات المليارات من ودائع اللبنانيين وغير اللبنانيين بالخارج والداخل يتبخروا، هنا نحن نقول لا عندنا مشكلة عندنا مصيبة…

جويل: المكونين المسيحي والدرزي من منهم بقي على هذه المبادئ التي تتحدثون عنها؟

بهاء الحريري: يعني نحن عندنا إيمان كامل ان اللبنانيين قالوا كلمتهم بألفين وتسعة عشر، وكانوا جدا واضحين إنه بطلاء كامل من هالمظلومية التي أدت لوضع يعني كارثي للوضع اللبناني، فنحن نؤمن أنه في كثير مقومات من الثوار ومن المؤمنين بوجود لبنان جديد، نحن منفتحين ومستعدين كل الاستعداد أن نتعاون معهم لنفتح صفحة جديدة أولا ونبني لبنان الجديد.

جويل: عن المكون المسيحي تحديدا. القوات اللبنانية كانت حاضرة على الساحة في تحركات السابع عشر من أكتوبر. هل هناك تواصل مع القوات أو احتمال تحالف معين في الانتخابات القادمة

بهاء الحريري: نحن بالنسبة لنا عملنا هو سوا للبنان. نحن بالنسبة لنا مكفيين بهالمبادئ. ما بعد الانتخابات، إذا في مبدأ مثل محاربة الفساد التي هي ضمن الشروط التي يعني المخطط التوجيهي الكامل الذي داخل سوا إذا هناك توافق بأمور معينة، والتي هي نحن لن نتراجع عنها. فإذا في فرقاء معينين مستعدين يتعاونوا بأمور معينة تخص البلد ضمن المخطط التوجيهي الذي نحن فيه، ما بعد الانتخابات نحن نريد النظر بالموضوع بدقة. وبدنا نشوف كيف بدنا نتقدم بهذا الموضوع.

جويل: تتحدثون عن احتلال إيراني للبنان وبتقول أنكم سوف تخوضون معركة استرداد الوطن واسترداد سيادة الوطن من محتلي لهذه السيادة. ما هي إمكاناتكم اليوم لخوض هذه المعركة التي توصف بالصعبة؟ يعني بحسب ما نرى اليوم على الساحة السياسية في لبنان.

بهاء الحريري: نحن نعتبرها طبعا معركة صعبة، ومن هنا أنا أتوجه إلى اللبنانيين ليعرفوا أن اليوم نحن في شهر خمسة عندنا انتخابات، لبنان سلطة تشريعية، الحمد لله هالايدين ما بيعرفوا الدم… انا لا رصاصة بعرف احمل ولا فرد… نحن نقول بدنا نبني المؤسسات، بدنا نثبت المؤسسات، لأن الدولة عندها مقومين، المقوم الاقتصادي والمقوم الأمني. فنحن جايين بمعنى بناء المؤسسات. نحن نقول خلاص لبنان هو في استرجاع الدولة وهيمنتها على كامل الأراضي اللبنانية. نحن نقول الطريقة الوحيدة أن يكون التغيير، هو بالانتخابات عندما يمسك اللبناني هذه الورقة ويقول من بده؟ نحن حركة تغييرية كاملة ونحن مؤمنين بيلي عم نعمله، وأنا أتعهد أمام اللبنانيين أن أعمل المستحيل وأمشي بالقيم التي أنا أقولها واحكي فيها … والحمد لله لليوم مكفين نحن بهالمبادئ…

جويل: النفوذ الإيراني أو الاحتلال الإيراني كما أسميته. هل يمنع الوصول لهذا المشروع؟ واليوم نتحدث عن وجود سلاح على الأراضي اللبنانية خارجة عن سلطة الدولة وليست بيد الجيش اللبناني. هذا الأمر يحمي الفساد تقول؟

بهاء الحريري: المنظومة عاطية غطاء كامل لسلاح، وهالـ منظومة قدرت، يعني الفساد أكل البلد… يعني المال وين راح؟ الكهرباء ثلاثين بليون، أكثر من ثلاثين بليون صرفوا… أي إنسان أي إنسان، أي محلل اقتصادي ضليع بهذا الموضوع، يقول لك لو لأقصى الحدود لن نتعدى ثلاثة أرباع بليون لنحل موضوع الكهرباء… وين راح هذا كله الهدر كله، هذا الفساد كله؟ فنحن بالنسبة لنا لبنان أيام رفيق رحمة الله عليه كان تحت وصاية شرعية سورية، موافق عليها المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي. نحن اليوم ليس في أي وصاية علينا … عندك وضع فريق إرهابي، ثلاثة أرباع العالم يعتبروه إرهابي، ليس عنده أية وصاية شرعية، أخذ شعب بكامله للمهوار، وهذا اللي صار… هذه المنظومة أخذت الشعب للمهوار… وهذا اللي صار، فنحن إذا تحت الوصاية قدرنا نربح لماذا ما فينا نربح الآن؟

جويل: ما بتتخوف من أن يقود هذا العنوان إلى حرب أهلية، وشو هي الضمانة لتفادي مثل هذا الواقع أو هذا الاحتمال بالأحرى؟

بهاء الحريري: والله أنا أعتبر الفساد وانهيار العالم يمكن هو الذي سيؤدي للانهيار…. لأن وصلت العالم لوضع ما حدا بيتحمله… اليوم لقمة الرغيف العالم ما قادرة تأمنها، والكهربا والطبابة … . أنا هذا خوفي عليه أن هذا الانهيار هذا يؤدي إلى وضع ما في لبناني مسيحي أو مسلم يتحمله، فهذا الوضع هو الذي سيؤدي لهذا الموضوع. نحن أولا نحن نؤمن بجيشنا، جيشنا قوي وعنده مقوماته، وعلينا نحن عبر الانتخابات أولا وأخيرا التغيير وبناء المؤسسات. أولا نحن نعتبر اليوم حتى بمقوماته الداخلية في انهيار، في خلاف حتى بيناتن… لأنه في جزء كبير منهم عندهم مشكلة معيشية ضخمة بسبب الانهيار، حتى ضمن الطائفة الشيعية الكريمة نحن بتواصل معهم وهناك فريق كبير، أنا بقول تقريبا فوق الخمسين بالمئة اليوم لا يوافق وين هذا الفريق الذي حمل السلاح وصل لبنان عليه… لا يوافق عليه.

جويل: ما هي السياسة التي ستتبعها لتتعامل مع الثنائي الشيعي، وكيف ستتعامل مع شروط وضغوط حزب الله؟

بهاء الحريري: نحن بالنسبة لنا الانتخابات هي الأساس، أنا أعتبر الذي صار بعد استشهاد الوالد رحمة الله عليه. التحالف الرباعي، اعتبره كفر سياسي، كفر سياسي … فنحن لا تعاون مع حزب الله… لا تعاون مع حزب الله…

جويل: وحركة أمل؟

بهاء الحريري: ما فينا نلغي فريق بفريق، الوالد كان يتطلع بلبنان كموزايك كل شقفة منه حلوة، لكن جماله عندما تبتعدي عن هالصورة وتطلعي فيها كلها هنا جمال لبنان الحقيقي … ممنوع، رحمة الله عليه كان يقول نلغي حدا… ما حدا في يلغي حدا … نحن أهل الاعتدال نحن نتمنى كل اللبنانيين ينبذوا هذا المشروع الذي أدى لكارثة للبنان طبعا ضمن بناء المؤسسات، ونحن كل كلامنا كلام الاعتدال… لا نؤمن بموضوع السلاح، ولا بحياته كان على أيدينا دم ولا بحياته سيكون.لا نؤمن إلا بالاعتدال، وهذه مسيرتنا ولن تكون … ما في غيرها، هذا نحن مؤمنين فيه من لما فتحنا عيوننا للدنيا.

جويل: تتكلم عن اعتدال وتواصل مع أطراف من الطوائف الأخرى، ولكن تحديدا مع الثنائي الشيعي تقول أن هناك تواصل واتصال مع طرف حركة أمل وليس وليس من حزب الله.

بهاء الحريري: لا، لا، ليس هناك تواصل أبدا. نحن نتواصل مع الاعتدال الشيعي ونتمنى كل الطائفة الشيعية الكريمة، لأنه ستعرف مع الوقت أن هذا هو الطريق الصحيح

جويل: من يمثل الاعتدال الشيعي؟

بهاء الحريري: لا أريد ان نفوت بموضوع الأسماء لكن هم كتار

جويل: ولكن ليس حركة أمل.

بهاء الحريري: ليست حركة أمل لا ليست حركة أمل، فنحن معتمدين على إيماننا أن الطائفة الكريمة الشيعية فيها مقومات هائلة لا تؤمن بها المسيرة التي أدت لكارثة … بل تؤمن بالاعتدال، وأنا برجع أقول للطائفة الكريمة، عندما نزلت هي بمأتم الوالد رحمة الله عليه، تعرفوا نحن السنة عندنا الخليج، والمسيحي عنده الفاتيكان، وعنده أوروبا وعنده الغرب، لما هؤلاء نزلوا هذا فريق الاعتدال، وصار ووجدوا نفسهم بوضعية يعني لم يؤخذوا بالاعتبار هم الفريق الأضعف، وهذا دين برقبتي… وأنا ح اعمل المستحيل لأقول لهم الغلط عليه يتصحح…

جويل: ما هو موقفك اليوم من العهد الحالي عهد الرئيس ميشال عون؟

بهاء الحريري: يعني نحن نرجع نقول الموقف هو حسب الفعل، نحن في هذا العهد رأينا انهيار لبناني تام، رأينا عزلة دولية وخليجية وعربية تامة بلبنان. رأينا بالجامعة العربية صرنا نصوت ضد إخواننا العرب يعني هذا يعني بتاريخ لبنان ما صار ب… فنحن هذا العهد يعني نعتبر هو مسؤول على هذه الأخطاء وعليه يتحمل مسؤوليتها.

جويل: مع من من الفرقاء اللبنانيين يتحالف أو يتحاور بهاء الحريري في الانتخابات القادمة؟

بهاء الحريري: نحن بتواصل مع مع فرقاء تعرفي المجالس إلها أمانتها، لكن إن شاء الله مع الوقت طبعا بتواصل مع فرقاء معينين. وإن شاء الله مع الوقت كله هذا سوف يبين … بالعكس كل يلي مؤمن بهذه المبادئ وبدو يأخذ لبنان للأمام. نحن نعتبر أن هذا التواصل خير وخير للبلد وخير للاعتدال.

جويل: هل هناك تواصل مع مجموعات حراك سبعة عشر أكتوبر؟

بهاء الحريري: طبعا لأنه هولي العالم بدن التغيير وبدن لبنان يتقدم. فكل كل من يؤمن بها المسيرة نحن بالعكس بدنا نتواصل معه نحضنه ونسنده بهذا المشوار الطويل.

جويل: الشعارات التي رفعت بسبعة عشر تشرين ترفعها اليوم الكتائب اللبنانية مثلا، هل يمكن أن يكون هناك تواصل أو تحالف مع الكتائب بالانتخابات القادمة؟

بهاء الحريري: يعني أنا برجع بقول المجالس لها أمانتها. وكان الوالد رحمة الله عليه بذكراه اليوم يقول أنا سري بأخذه معي … لكن برجع أقول خير ونحن لا نتمنى الا المؤمنين بها المسيرة، أكيد مستحيل إلا ما يكون فيه تواصل معه…

جويل: كثيرون اليوم يتحدثون عن احباط سني بدأ منذ اغتيال رفيق الحريري ومستمر حتى اليوم. أليس الواقع السني محبطا فعلا برأيك؟

بهاء الحريري: أنا أقول للطائفة الكريمة، لا نرضى لن نرضى بأي تصدع أو تفكك بها. هذا موضوع خط أحمر عندنا، ونحن نرجع نقول مشروعنا عابر للطوائف، مشروعنا اعتدال، هذه مسيرة حياة، لكنلا أرضى هذه الطائفة الكريمة إلا ما تاخذ حقها الكامل ضمن المعادلة اللبنانية، فنحن سنقول من يوم ورايح لا مساومة بحقوق لهالطائفة الكريمة.

جويل: البعض يحذر من ازدهار التطرف السني، لاسيما في ضوء الفراغ الذي تركه تعليق تيار المستقبل وسعد الحريري للعمل السياسي. هل تتخوف من تنامي مظاهر التطرف؟

بهاء الحريري: يعني لبنان بأكثريته مثل ما نعرف ليس بمتطرف. لبنان ألفين وتسعة عشر مثل ما ذكرت الثورة. لبنان الاعتدال ما قال داعش أو إرهاب… قال بدنا دولة، عندما تنزل العالم بهذه الكمية الهائلة ، واضح رسالتها هي الاعتدال. فطالما هي تأخذ حقها كاملة. لماذا قد تذهب للتطرف؟

جويل: يقال إن لك أجندة مع الأتراك. وهذا أمر يعني قيل مرارا ما صحة ذلك. وشو ردك على هذا القول؟

بهاء الحريري: يعني يسمحوا لنا فيها، يعني الحمدلله نحن اثبتنا آخر ثمانية عشر شهر وين توجهنا يعني نحنا طلعنا بالحرة وبالشرق الأوسط والعربية والجرائد الكويتية وكلهم الحمد لله يعني لا أتذكر طلعت على جريدة تركية… وما بحياتي زرت تركيا وليس لدي أي شغل بتركيا وليس لدي أي تواصل مباشر أو غير مباشر مع الدولة التركية، فهذا الموضوع يعني اسمحوا لنا فيه

جويل: كيف يصف بهاء الحريري اليوم علاقته بالمملكة العربية السعودية.

بهاء الحريري: أنا أتذكر الوالد رحمة الله عليه بمكة يخرج أيام العمرة وبس يخلص يجلس على يمين الملك على الأرض. فنحن نعتبر العلاقة هي أساسية وركيزة أساسية في المعادلة الخليجية. المملكة العربية السعودية أعطتنا الطائف، المملكة العربية السعودية بقيادتها اعطتنا الودائع الأساسية في البنك المركزي اللبناني. المملكة العربية السعودية حثت مؤسساتها، والقطاع الخاص تبعها أن يستثمروا في لبنان عبر عقود عقود من تاريخ لبنان، فنحن نعتبر هي أساسية… نعتبر أن هذه العلاقة هي من المكونات الأساسية بالعلاقة بين لبنان وإخواننا الخليجيين. طبعا أيضا الكويت كان معنا بمشوارنا…والإمارات وقطر. بس طبعا المملكة لها خصوصية

جويل: علاقتك علاقة بهاء الحريري مع المملكة العربية السعودية. كيف؟ هل هي علاقة مفتوحة؟ هل في تواصل دائم؟ كيف علاقتك أنت معن؟

بهاء الحريري: يعني الحمد لله الحمد للهوين ما منروح، منروح مكرمين ونرجع مكرمين… ما بحياتي أنا سمعت أنه كان في إساءة لي من اخواننا الخليجيين خصوصا يعني… فالحمد لله الى اليوم حسب ما أعرف يعني علاقتي جيدة ومنروح لليوم وان شاء الله يعني ما بحياتنا أسيء الينا، ولا أسيء الينا اليوم، ولا ح يساء لنا بالمستقبل. الحمد لله أيمتى ما رحنا، رحنا مكرمين ورجعنا مكرمين…

جويل: في تواصل مع المملكة العربية السعودية بين بهاء والمملكة العربية السعودية؟

بهاء الحريري: أرجع أقول المجالس إلها حرمتها، لكن ارجع أقول ما بحياتنا رحنا إلا مكرمين وما بحياتنا رجعنا إلا مكرمين…