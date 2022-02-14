لبنان | بعد الحفل الذي نظمته جمعية الوفاق البحرينية… ماذا قال مولوي؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

أكد وزير الداخلية والبلديات، بسام مولوي، في حديث لقناة “الجديد” أنه “سيتم تطبيق القانون في ما خصّ الحفل الذي نظمته جمعية الوفاق البحرينية في قاعة رسالات”.

وكان من المفترض إقامة نشاطين سياسيين معارضين للبحرين في فندق “الساحة” على طريق المطار إلا أنّ وزير الداخلية وجّه كتابين الى كل من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام، طالبا إبلاغ إدارة الفندق، فوراً بعدم إقامتهما لعدم حصولهما على الأذونات القانونية، كما واتخاذ كافة الإجراءات الإستقصائية اللازمة لجمع المعلومات عن المنظّمين والداعين والمدعوين.