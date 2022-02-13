لبنان | طرابلس تحيي الذكرى الأولى لرحيل جان عبيد

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 فبراير 2022 10:36 مساءً - منذ 13 دقيقة

امتلأت كنيسة مار مارون في طرابلس بالحشود بمناسبة الذكرى الأولى لرحيل النائب جان عبيد. أتى محبّوه، وحضر أصدقاء، ولم ينقص هذه “الجَمعة” في المدينة التي أحبّ سوى حضوره هو.

مثّل رئيس الجمهوريّة في القداس الوزير عبدالله بوحبيب، ومثّل رئيس مجلس النواب النائب علي درويش، ورئيس الحكومة النائب نقولا نحاس. وترأس القداس المطران يوسف سويف، في حضور وزراء ونوّاب حاليّين وسابقين، وممثلين عن قادة الأجهزة الأمنيّة.

وفي ختام القداس، ألقى أبو حبيب كلمةً ومنح، باسم رئيس الجمهوريّة، الراحل وسام الأرز من رتبة ضابط أكبر، وتسلّمه نجله سليمان عبيد.

وكان الراحل جان عبيد نال، في حياته، وسام المحبّة من جميع عارفيه.