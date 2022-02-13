لبنان | الجيش الاسرائيلي يطلق النار خطأ على مسيّرة تابعة له عند الحدود مع لبنان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 فبراير 2022 10:36 مساءً - منذ ساعتين

أطلق جنود إسرائيليون النار، اليوم الأحد، على طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية، “نتيجة خطأ في تحديد هويتها”، على ما نقل موقع “والاه” الاسرائيلي (هنا، هنا) عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

وافاد المتحدث بأن “الجنود الاسرائيليين اشتبهوا في أن الطائرة المسيّرة عبرت من لبنان إلى إسرائيل، فأطلقوا النار عليها، لكن الخطأ اتضح لاحقًا”، مشيراً الى ان “أي ضرر لم يلحق بالطائرة”.

وأجرى الجيش الإسرائيلي تحقيقا أوليا، ويواصل التحقيق في القضية.