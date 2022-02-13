لبنان | غادرت منزل ذويها منذ أكثر من شهر.. تعميم صورة مفقودة في كفركلا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 فبراير 2022 10:36 مساءً - منذ 3 ساعات

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة قاصر غادرت منزل ذويها في بلدة كفركلا ولم تعد.

وفي التفاصيل غادرت الفتاة التي تدعى “وفاء جلال رمضان” البالغة من العمر 17 سنة منزل اهلها منذ أكثر من شهر ولم تعد حتى اللحظة.

وصدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة:

– وفاء جلال رمضان (من مواليد عام 2004، سورية الجنسية)

التي غادرت بتاريخ 6-12-2021، منزل ذويها الكائن في بلدة كفركلا إلى جهة مجهولة، ولم تعد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمفرزة النبطية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، على الرقم 531226-07 للإدلاء بما لديهم من معلومات”.