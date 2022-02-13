لبنان | الخارجية اللبنانية تنصح رعاياها في أوكرانيا بالمغادرة السريعة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 فبراير 2022 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات

نصحت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، “الرعايا اللبنانيين الموجودين في أوكرانيا بالمغادرة الطوعية السريعة لحين زوال التوتر وعودة الامور الى طبيعتها”.

كما نصحت “الطلاب اللبنانيين المسجلين في الجامعات الاوكرانية بأن يقوموا بالتواصل والتنسيق مسبقا مع ادارة جامعاتهم، للحفاظ على حقوقهم وضمان واجباتهم الاكاديمية، وستقوم السفارة اللبنانية في كييف أيضا بالتواصل مع الجامعات لتقديم التسهيلات الممكنة”.

كما دعت وزارة الخارجية والمغتربين “اللبنانيين الذين ينوون السفر الى أوكرانيا الى تأجيل سفرهم في هذا الوقت لحين إستتباب الاوضاع”.