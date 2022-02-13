لبنان | الأهالي يحبطون عملية سرقة كبيرة في الزاهرية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 فبراير 2022 04:13 مساءً - منذ 53 ثانية

آخر تحديث: 13 - فبراير - 2022 4:03 مساءً

أحبط اهالي منطقة الزاهرية بطرابلس عملية سرقة كبيرة لاكثر من اربع منازل في شارع الحميدي.

وفي التفاصيل، سمع أهالي احد المباني في الزاهرية ضجيجاً داخل بعض الشقق الفارغة من اصحابها، بحسب موقع أخبار حارة البرانية.

وتَبِعَ الضجيج اصوات تكسير وخلع من هذه المنازل، ما استدعى تجمع اهالي الحي، واثناء تفقد المنازل، تبين ان السارقين دخلوا الى شقتين في الطابق الارضي ثم انتقلوا الى الطابق الثاني حيث جمعوا كل المسروقات في منزل واحد تمهيداً لنقلها، الا ان تجمع الاهالي باغتهم مما دفعهم للخروج من النوافذ حيث تَبِعَهم اهالي الحي قبل ان يتمكنوا من الهروب.