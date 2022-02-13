لبنان | وزير الداخلية: الانتخابات حاصلة في موعدها

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 فبراير 2022 01:13 صباحاً - منذ 39 دقيقة

أكّد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، أنَّ “الإنتخابات حاصلة في موعدها، والوزارة أعدّت لائحة باحتياجاتها المادية وتجري إتصالات لتأمين الكهرباء لمراكز الإقتراع والفرز بأقلّ كلفة”.

واشار مولوي في حديث لـ”MTV” ان “المبالغ المطلوبة ليست كبيرة مقارنةً بسائر نفقات الدولة لا سيما الكهرباء والمياه، وهي أقلّ بكثير من نفقات إنتخابات 2018 ولا علم لي بوجود أيّ إقتراح قانون يرمي إلى إلغاء إقتراع غير المُقيمين لـ128 نائبًا”.

وأضاف، “سيُعقد في وزارة الداخلية الثلاثاء المُقبل منتدى الإنتخابات، وسيتمّ إطلاع دول العالم والشعب اللبناني على سائر المراحل والإجراءات التي ستقوم بها تباعاً وصولاً ليوم الإستحقاق”.