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لبنان | النائب علي درويش… الدولار الطلابي أحقية لإستمرارهم في التعليم

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كتبت أسماء لمنور في السبت 12 فبراير 2022 10:21 مساءً - منذ ساعتين

وفد أهالي

تابع النائب علي درويش، قضية الدولار الطالبي وواقع الطلاب اللبنانيين في الجامعات خارج لبنان، حيث اجتمع بوفد من لجنة أهالي الطلاب في الخارج.

وأكد درويش “أحقية هذا المطلب لتأمين قدرة طلابنا على الاستمرار في التعليم”، معلنا متابعته في المجلس النيابي، مذكرا بالقانون الذي تم تقديمه، وأقر في مجلس النواب المتعلق بالدولار الطالبي.
من جهته، شكر وفد أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج للنائب درويش المتابعة الجدية والمستمرة لقضيتهم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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