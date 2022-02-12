لبنان | إجتماع طارئ لمجلس القضاء الأعلى.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

صدر عن مجلس القضاء الأعلى بيانٌ جاء فيه: “عقد مجلس القضاء ‏الأعلى نهار السبت الواقع فيه 12/2/2022 اجتماعاً طارئاً، مواكبةً منه ‏للأوضاع التي يعاني منها القضاة والمساعدون القضائيون، بالإضافة إلى ‏واقع حال قصور العدل في لبنان”.

وأضاف: “وبعدما جرى عرض ومناقشة ما توصلت إليه المساعي بشأن ‏معالجة هذه الأوضاع، تمّ التوافق مع وزير العدل على عقد اجتماع ‏مشترك بحضور رئيس صندوق تعاضد القضاة والرؤساء الأول ‏الاستئنافيين في المحافظات كافة والهيئات الاستشارية فيها لمناقشة هذه ‏الاوضاع، وذلك عند الساعة الثانية عشرة ظهراً من نهار الثلاثاء الواقع ‏فيه 15/2/2022 في قاعة محكمة التمييز في قصر العدل في بيروت، ‏على أن تُتخذ في ضوء ذلك، القرارات المناسبة للخطوات المقبلة”.‎