لبنان | عصابة تنشط بترويج العملة المزيّفة بقبضة الأمن في جبل لبنان

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه في إطار المتابعة اليومية التي تقوم ‏بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمكافحة عمليات ترويج العملة المزيفة ‏في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات للشعبة حول قيام عصابة بترويج ‏العملة المزيفة في مناطق جبل لبنان‎.‎

‎ ‎على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية ‏والاستعلامية لكشف هوية الفاعلين، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، ‏تمكّنت من تحديد هوية أفراد العصابة ومن بينهم‎:‎

‎- ‎ج. ا. (مواليد عام 1984، سوري)‏

‎- ‎ع. خ. (مواليد عام 1998، سوري)‏

‎ ‎أعطيت الاوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهما، وتوقيفهما بالتنسيق مع القضاء‎.‎

‎ ‎بتاریخ 8-2-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت دوريات الشعبة من ‏توقيف الاول في محلة الدورة، وبالتزامن تم توقيف الثاني في محلة تعلبايا‎.‎

‎ ‎بتفتيشهما، ضبط بحوزة الاول مبلغ /2000/ دولار أميركي مزيّف، وهاتف ‏خليوي‎.‎

‎ ‎بالتحقيق معهما، اعترفا انهما ينشطان بترويج العملة المزيفة منذ حوالي /4/ ‏أشهر، كما اعترف الثاني انه بتاريخ توقيفه أرسل لأحد زبائنه مبلغ /2000/ دولار ‏أميركي مزيّف، مقابل مبلغ /900/ دولار أميركي صحيحة‏‎.‎

‎ ‎أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء ‏على إشارة القضاء، والعمل جارٍ لتوقيف باقي المتوّرطين‎.‎