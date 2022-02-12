لبنان | سارقو سكة الحديد في دير عمار بقبضة الأمن

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 فبراير 2022 01:09 مساءً - منذ 18 دقيقة

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: “في إطار المتابعة والجهود الحثيثة التي تقوم بها ‏شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السرقة، توافرت معلومات للشعبة حول قيام مجهولين بسرقة حديد سكة ‏القطار في محلة دير عمار‎.‎

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على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية الفاعلين وتوقيفهم، وبنتيجة ‏الاستقصاءات والتحريات المكثفة توصلت إلى تحديد هوية المتورطين بعمليات تقطيع، وسرقة حديد سكة القطار، وهم كل من ‏اللبنانيين: م. د. (مواليد العام 1973)، ع. ح. (مواليد العام 1993)، م. م. (مواليد العام 1977)، ع. م. (مواليد العام 2005)، وم. م. ‏‏(مواليد العام 2007)‏‎.‎

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بناء عليه، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهم ومراقبتهم تمهيدا لتوقيفهم بالجرم المشهود. بتاريخ 3-2-2022، وبعد ‏عملية رصد ومراقبة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهم بالجرم المشهود في محلة دير عمار أثناء قيامهم بقص أجزاء من سكة ‏الحديد في المحلة، وبتفتيشهم ضبط بحوزتهم: أدوات استعملت في العملية، مولد، كهربائي، ومعدات صناعية، 3 جسور من سكة ‏الحديد كل منها بطول /3/ أمتار، سارتان تستخدمان في عملية نقل الحديد المسروق‎.‎

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بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم لجهة قيامهم بسرقة أجزاء من سكة الحديد لبيعها في إحدى بؤر الخرضوات بهدف الربح ‏المادي، كما اعترف الأول انه نفذ سابقا عمليات سرقة أجزاء متعددة من سكة الحديد، وبيعها في بورة في محلة التبانة عائدة للمدعو: ا. ‏م. (مواليد العام 1972، لبناني)‏‎.‎

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بنتيجة المتابعة تم توقيف الأخير، وباستماعه صرح انه اشترى الحديد من الأول، بالإضافة الى علمه بانه مسروق من سكة القطار‎.‎

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سلم الحديد المسروق لإدارة سكة الحديد، وأجري المقتضى القانوني في حق الموقوفين وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناء ‏على إشارة القضاء‎”.‎