لبنان | استقرار ملحوظ لدولار السوق السوداء.. كم بلغ؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 فبراير 2022 01:09 مساءً - منذ 35 دقيقة

سجل دولار السوق السوداء اليوم السبت استقراراً إذ تراوح ما بين ‏الـ21150 ليرة لبنانية للشراء و21100 ليرة لبنانية للبيع.‏

وأقرت الحكومة الخميس، موازنة 2022 بعجز قُدّر بـ17% تقريباً أي ‏‏حوالي 7 تريليون ليرة.‏

وفي هذا المجال، وصرح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بأن “الموازنة ‏‏هي الخطوة الأولى في مسار التصحيح المالي وهناك ورشة حول خطة ‏‏التعافي الاقتصادي، ومن ثمّ سنناقش حملة سندات اليوروبوندز من أجل ‏‏الوصول إلى تسوية ومن ثم إعادة هيكلة المصارف”، ومذكراً بأن وزير ‏‏المال سمى الموازنة “موازنة تصحيحية” لمرحلة انتقالية.‏

وتطرق إلى المواضيع التي نوقشت في الجلسة ومنها الموضوع ‏‏الاجتماعي الذي أخذ “حيزاً كبيراً إذ قدمنا لدور الرعاية 400 مليار ليرة ‏‏فضلاً عن مساعدات لمتضرري انفجار مرفأ بيروت كما أن أولوياتنا ‏‏كانت في الدعم الاجتماعي والعمل على صعيد الإدارة والموظفين في ‏‏القطاع العام وسلسلة إجراءات اتخذت منها إعطاء شهر عن كل شهر ‏‏لموظفي القطاع العام”.‏

وقال: “خفضنا الغرامات على التحصيل والانتقال العقاري من 5% إلى ‏‏‏3% وعفينا الضريبة على الفوائد المصرفية إلى جانب القيام بتوازن ‏حول ‏الضرائب والرسوم بناء على سعر الصرف”.‏

وأضاف: “مشروع مرسوم الدولار الجمركي الذي سيرسل للموازنة ‏‏سيكون على منصة سعر صيرفة وسيعلنه وزير المالية شهرياً مع الأخذ ‏‏بعين الإعتبار إلغاء الرسوم الجمركية عن الأدوية وعن أي سلعة غذائية ‏‏ومن ضمنهم البن والشاي”.‏

يذكر أنه وصف البنك الدولي أزمة لبنان بأنها واحدة من أسوأ أزمات ‏‏الكساد في تاريخ العالم. وجرى تجميد معظم أموال المودعين بالدولار ‏‏الأمريكي منذ تشرين الأول 2019، وخلال هذه الفترة فقدت ‏‏الليرة ما يزيد على 90 بالمئة من قيمتها‎.‎