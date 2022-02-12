لبنان | إليكم تفاصيل طقس الـ”ويك أند”

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توقعات الطقس في لبنان
يستمر الطقس مستقر اليوم مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة ليعود متقلب مع احتمال امطار خفيفة بين الاثنين والاربعاء وانخفاض الحرارة، ولا منخفضات قوية في المدى القريب.
تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:
السبت:
١- الحرارة ساحلاً بين ١٠ و١٧ درجة بقاعا بين -١ و١٢ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ٣ و١٠ درجة
٢- الجو: مشمس
٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ – ٧٥ ٪
٥- الضغط الجوي١٠٢٣ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة
الأحد: مستقر ومشمس، الحرارة تتراوح ساحلا بين ١١ و١٧ على ال ١٠٠٠متر بين ٤ و ١١ درجات وبقاعاً بين صفر و ١٢ درجة، الرياح شمالية غربية ضعيفة بين ٢٠ و ٣٠كم/س.
الاثنين: غائم مع ضباب ومتقلب بين الصحو واحتمال امطار محلية خفيفة وثلوج خفيفة على ١٦٠٠متر، والحرارة تتراوح ساحلا بين ٩ و ١٥ على ال ١٠٠٠متر بين ٣ و ٩ درجات وبقاعاً بين صفر و ١٠ درجة، الرياح جنوبية غربية ضعيفة بين ٢٠ و ٣٠كم/س.